Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit rompe récords y lanza un mensaje claro: la región se consolida rumbo al Mundial 2026

Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026. Foto: Crónica Digital

Lo que ocurrió en Puerto Vallarta no fue solo un evento más de turismo: fue una reafirmación de que México está preparado a nivel turístico para la llegada del Mundial 2026.

La edición 2026 de la Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit dejó claro que este destino no solo está creciendo, sino que se está posicionando como uno de los puntos estratégicos más fuertes del turismo en México… justo a tiempo para el Mundial.

Durante tres días —del 10 al 12 de marzo— el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta se convirtió en el epicentro del turismo global.

Más de 750 líderes de la industria se reunieron para concretar 5 mil 796 citas de negocio, superando cifras de años anteriores y confirmando el peso de la región en el mercado internacional.

El dato no es menor, ya que estas reuniones representan entre el 15% y el 20% de la oferta anual de hospedaje para muchos hoteles, lo que impacta directamente en la economía local.

Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026. Foto: Crónica Digital

Un corredor turístico que ya mueve miles de millones

El corredor turístico del Pacífico mexicano —que integra a Vallarta y Riviera Nayarit— aporta más del 9% del PIB de Jalisco, lo que lo convierte en uno de los motores económicos más importantes del estado.

La Gala no solo reafirmó esa relevancia, sino que proyectó su crecimiento hacia los próximos años, con acuerdos comerciales enfocados en las temporadas otoño-invierno.

Uno de los mensajes más fuertes del evento fue claro: Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está impactando el turismo.

Puerto Vallarta se está posicionando como la “Playa Oficial del Mundial 2026”, una narrativa que no solo es promocional, sino estratégica: ya se están firmando contratos anticipados de hospedaje vinculados al evento.

Esto significa una cosa: el destino se está preparando para una ola de visitantes internacionales sin precedentes.

Infraestructura: la apuesta millonaria

El crecimiento no es improvisado. Durante el encuentro se presentaron avances clave en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos para duplicar su capacidad hacia 2027, lo que permitirá atender un mayor flujo turístico.

En otras palabras: están construyendo el futuro del destino desde ahora.

Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026. Foto: Crónica Digital

Sostenibilidad e inclusión: el otro enfoque

Más allá de los números, la Gala 2026 también marcó una diferencia en su enfoque social.

Entre las acciones destacadas:

política de “cero uso de PET”

participación de iniciativas sociales

degustaciones elaboradas por niños con síndrome de Down

espacio para adopción y rescate animal

Esto refleja una tendencia clara: el turismo ya no solo se mide en dinero, sino en impacto social y ambiental.

El evento también apostó por reforzar la identidad cultural de la región con:

presencia de charros y mariachis

representación del pueblo Wixárika

experiencias sensoriales con tequila, raicilla y productos regionales

Todo esto con un objetivo: vender no solo destinos, sino experiencias.

Gala Puerto Vallarta & Riviera Nayarit 2026. Foto: Crónica Digital

Un destino en su mejor momento

Los indicadores respaldan el optimismo:

+25% en llegada de cruceros en enero y febrero

90% de eventos del año confirmados

Además, se mantiene una estrategia de protección infantil en el sector turístico, lo que apunta a un modelo más responsable.

La Gala Vallarta 2026 no solo fue un encuentro de negocios. Fue una señal clara de hacia dónde va el turismo en México:más competitivo, más estratégico y con la mirada puesta en el escenario global.