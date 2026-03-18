México está en Washington con el objetivo de que el T-MEC “siga adelante”: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrar, publicó una imagen del encuentro en Washington, previo al inicio de la revisión del T-MEC (@m_ebrard)

Inicia revisión del T-MEC — “Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR (Departamento de Comercio de EU) y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”, subrayó en su cuenta de la red social X, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al confirmar desde Washington el inicio de la primera ronda bilateral entre México y EU, previo al inicio de revisión del Tratado comercial entre los tres socios de América del Norte.

Ebrard dijo en entrevista con N+ Univision que el objetivo de México es que “el tratado siga adelante, el tratado ha sido bueno para los dos países, desde luego todo se puede perfeccionar”.

En el mismo tenor, resaltó que “esta primera ronda es para que cada país presente su visión general, es la primera discusión, conversación. La segunda es cómo vamos a trabajar”.

El secretario de Economía subrayó que la delegación de México “es un equipo muy amplio (...) Vamos a presentar mucha data, venimos bien equipados, la verdad”.

Ebrard apuntó que los objetivos que tiene México en este encuentro es:

* Trabajo en conjunto y en equipo con otros países.

* Qué hacer con las reglas de origen cada uno de los países

* Asegurar la cadena de suministros de ambos países.

Ebrard publicó una imagen del encuentro inicial de revisión del T-MEC y donde destaca que con este acto, dio comienzo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los tres socios de Norteamérica decidirán este año si el acuerdo comercial se ampliará por otros 16 años, hasta el 2042, o si inician un complejo proceso de revisión, para el que tendrían de plazo hasta 2036; si no se lograra un acuerdo satisfactorio para las tres naciones.

La primera reunión formal bilateral entre México y EU se puso en marcha este miércoles como estaba programado, sin que aún se tenga certeza de las fechas de la reunión que por separado sostendrán México y Canadá y EU con Canadá.

El encuentro formal La ronda se lleva a cabo en momentos en que Estados Unidos impone un arancel del 50% al acero, aluminio y cobre mexicanos. Además de un arancel de 25% a los automóviles armados en México, aunque quedan libre de arancel aproximadamente el 60% de componentes hechos en Estados Unidos.

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