Reanudan actividades en la Refinería Olmeca tras incidente

Refinería Olmeca reanuda actividades (Luis López)

Tras el incendio de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que la refinería continúa operaciones de manera normal, derivado de la inspección realizada al lugar.

El incendio ocurrió durante la mañana del martes 17 de marzo alrededor de las seis de la mañana, originado en el predio 1 de almacenamientos de hidrocarburos,

El incendio dejo un total de cinco personas fallecidas, de cuales cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes iban a bordo de un vehículo cuando ocurrió el siniestro y un guardia de seguridad, y algunos heridos que ya reciben atención médica por parte de Pemex.

Por otro lado, Petróleos Mexicanos informó que el fuego alcanzo la barda perimetral de la instalación; y después de la verificación se determino que no afecto la infraestructura de la refinería esto sumado a las intensa lluvias en la localidad que han afectado a diversas regiones.

Pemex expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.