Banamex no ve mal acuerdo bilateral con EU; apuesta por mantener a Canadá en T-MEC

Manuel Romo, director general de Banamex, durante la 89 Convención Bancaria (EFE)

89 Convención Bancaria — El director general de Banamex, Manuel Romo, aseguró este jueves durante la Convención Bancaria que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo, que un eventual acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos sería el “segundo mejor escenario” para México en la revisión del Tratado de Comercio trilateral (T-MEC), pero remarcó que la mejor respuesta sigue siendo mantener a Canadá.

Romo dijo a periodistas que confía en que se alcance un pacto robusto entre los tres países, ya que en el corto plazo la negociación estará marcada por “mucho ruido” y volatilidad, en medio de amagos de Estados Unidos y Canadá por reducir el pacto a acuerdos comerciales bilaterales.

Sin embargo, defendió que el desenlace más conveniente para México sería conservar el esquema regional, pues un acuerdo sólido entre los tres socios abriría espacios para avanzar en temas como la homologación de principios contra el lavado de dinero y un mayor intercambio de información.

“¿Le conviene a México un acuerdo bilateral? Nosotros creemos que es el segundo mejor escenario. El mejor escenario es que seamos los tres (...) Me parece que un acuerdo robusto entre los tres puede ayudar en temas que ahorita no tenemos en la mesa y serían muy buenos para México”, expresó.

En la misma línea, el director general de Banamex destacó que las negociaciones ya comenzaron con la presencia en Washington del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por lo que apuntó que si bien existe una fecha tentativa del 1 de julio próximo para concretar la revisión del T-MEC, no se trata de una restricción legal y que el calendario puede moverse.

Aun con esa flexibilidad, dijo que Banamex mantiene una visión “muy optimista” sobre la firma, al considerar que la posición geoestratégica de México dentro del bloque de Norteamérica vuelve innegables tanto su papel clave como los beneficios del acuerdo para el mediano y largo plazo.

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