Banco de México alerta que se han “intensificado” los riesgos geopolíticos

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja (EFE)

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, advirtió este jueves que los riesgos geopolíticos “se han intensificado” y destacó que el conflicto en Medio Oriente ha sumando presiones para la economía global, mientras que una revisión exitosa del T-MEC con Estados Unidos y Canadá podría favorecer al país.

Durante su intervención en la inauguración de la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún, Rodríguez Ceja precisó que México atraviesa un escenario de alta incertidumbre externa.

“Se ha presentado un entorno externo incierto y desafiante”, expresó y recordó que en 2025 la economía mexicana tuvo un desempeño “moderado”, aunque con repunte hacia el cierre, y que el arranque de 2026 sigue marcado por ese ambiente de incertidumbre.

Asimismo, expuso que el conflicto en Medio Oriente implica “desafíos globales asociados con la volatilidad financiera, las presiones sobre los precios de los energéticos y las disrupciones a las cadenas de suministro”, elementos que elevan los riesgos para la actividad económica.

Banxico celebrará la próxima semana una nueva reunión de política monetaria, donde revisará sus tasas de interés de referencia, actualmente establecidas en el 7%.

Sin embargo, Victoria Rodríguez delineó factores que podrían jugar a favor del crecimiento en México.

Apuntó que la economía mexicana está sujeta a “riesgos al alza” relacionados con una revisión exitosa del T-MEC, una menor incertidumbre comercial, un mayor crecimiento en EU y un impulso superior al previsto por el Mundial de la FIFA.

Igualmente, agregó que, pese a su entorno, la inflación se mantuvo dentro del intervalo de variabilidad alrededor de la meta de 3% desde julio de 2025 hasta la primera quincena de febrero de 2026, además reiteró la previsión de que la inflación general y la subyacente converjan a ese objetivo en el segundo trimestre de 2027.

Al concluir, la gobernadora del Banco de México se refirió a la consulta pública que Banxico inició este jueves para reformar disposiciones sobre transferencias electrónicas y manifestó que la meta es que el público pueda hacer envíos “de manera intuitiva, fácil y rápida”.