Banco de México recibe Premio a la Transformación Digital 2026

Banco de México (Moisés Pablo Nava)

Central Banking Publications, otorgó al Banco de México el “Premio a la Transformación Digital 2026” por la modernización de sus sistemas de Banca Central.

La transformación digital permite integrar tecnologías y estrategias digitales con el finde optimizar las operaciones y mejorar las experiencias personalizadas.

La innovación establecida por el banco de México es desarrollada mediante la Arquitectura Autónoma Descentralizada Orientada a Servicios -Autonomous Decentralized Service-Oriented Architecture, ADSOA, por sus siglas en inglés- que permite migrar operaciones clave de mercados financieros.

Dicho premio reconoce la eficacia que se logra al implementar los cambios tecnológicos permite mantener una inflación baja y estable, promoviendo el del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.