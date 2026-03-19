CEMEX celebra 120 años de servicio, brindando calidad en cada producto

CEMEX

Cemex, la empresa dedicada a producir productos de calidad para construcción, celebra 120 años de servicio. La empresa fue fundada en Nuevo León y hoy se extiende a nivel global, lo que la convierte en una compañía reconocida dentro de la industria de la construcción.

Sergio Menéndez, presidente de Cemex México declaro su orgullo por los años de servicio dando lo mejor en cada producto que ayuda en la construcción de pequeños y grandes proyectos.

“El esfuerzo de nuestros colaboradores se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye. Así llegamos a este aniversario, orgullosos de nuestras raíces y de nuestra proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro”, aseguró.

La empresa ha contribuido a la edificación de obras que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Ejemplos claros de estos proyectos son los cimientos del Monumento a la Revolución, el campus y la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe, la rehabilitación del Circuito Interior y la remodelación del Zócalo en la Ciudad de México.

También destacan sus colaboraciones en proyectos de movilidad como el Metrobús, desarrollos verticales de gran escala como Torre Reforma, Torre Mitikah, Torre KOI y Torre Rise.

Esta empresa cuenta con una red minorista de materiales de construcción más grande del país, Construrama, con 25 años de exitosa trayectoria.

Ambas partes han demostrado tener capacidad técnica, innovación y alcance operativo que han distinguido a la compañía a lo largo de su historia.