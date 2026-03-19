Certeza jurídica, seguridad, digitalización e inclusión, claves para detonar mayor crédito en México: ABM

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Cancún, Q. Roo.- Para que el crédito en México crezca a mayor ritmo y tenga un impacto más profundo en la economía, es necesario fortalecer un conjunto de condiciones estructurales que van desde la certeza jurídica y la seguridad, hasta la digitalización, la inclusión financiera y la formalización de la economía, afirmó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), durante la 89 Convención Bancaria.

El directivo subrayó que estos factores son fundamentales para generar confianza y detonar la inversión, lo que a su vez impulsa la demanda de financiamiento. “El sistema bancario está listo para prestar más, pero se requiere un entorno que incentive la inversión y el uso del crédito”, señaló.

Romano destacó que, en los últimos años, el crédito al sector privado ha mostrado un crecimiento relevante y actualmente equivale a cerca del 38% del Producto Interno Bruto (PIB), con tasas de expansión cercanas al 13.9%.

No obstante, reconoció que este nivel aún es bajo frente a otras economías, lo que refleja el potencial que tiene México para profundizar su sistema financiero.

Además, explicó que el financiamiento se distribuye de manera equilibrada, aproximadamente 50% entre empresas y personas, lo que muestra un avance en la diversificación del crédito.

De cara a 2026, la banca prevé un mayor dinamismo tanto en la economía como en el financiamiento. De acuerdo con sus estimaciones, el crecimiento del PIB pasaría de 0.8% en 2025 a 1.5% en 2026, mientras que el crédito bancario al sector privado aumentaría de 4.0% a 4.7%, apoyado por una inflación controlada y una eventual reducción en las tasas de interés.

El presidente de la ABM también destacó la solidez del sistema financiero mexicano, con un índice de capitalización superior al 20% y niveles de morosidad cercanos al 2%, lo que garantiza estabilidad y capacidad para seguir expandiendo el crédito.

En este contexto, subrayó que la digitalización juega un papel clave para ampliar el acceso a los servicios financieros, al reducir el uso de efectivo, mejorar la seguridad y facilitar la inclusión de más personas al sistema bancario.

Asimismo, enfatizó que la educación financiera es indispensable para que los usuarios no solo accedan al crédito, sino que lo utilicen de manera adecuada.

Respecto al financiamiento a pequeñas y medianas empresas, Romano informó que la banca ha otorgado crédito a más de 17 mil nuevas MiPyMEs por un monto de 26 mil millones de pesos, como parte de los esfuerzos para ampliar el acceso al financiamiento productivo.

Hacia adelante, el sector estima un amplio potencial de crecimiento. Para 2030, se prevé la colocación de nuevo crédito por 4.3 billones de pesos, equivalente al 12.2% del PIB, así como inversiones por 2.8 billones de pesos en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología y proyectos productivos.

Finalmente, Romano señaló que la agenda estratégica de la banca se centrará en impulsar la digitalización y la bancarización, fortalecer el crédito, promover la educación financiera y empoderar a los usuarios, con el objetivo de consolidar un sistema financiero más incluyente, competitivo y orientado al desarrollo económico del país.