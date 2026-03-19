Exvicepresidente del BID señala que baja productividad es “a gran tragedia de México”

Ponentes Santiago Levy y Regina García

Durante la 89 Convención Bancaria que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo, el exvicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago Levy Algazi, dijo durante su presentación que “la gran tragedia” de México radica en la baja productividad de las empresas mexicanas.

Levy Algazi refirió que “ojalá el secretario (de Economía Marcelo) Ebrard y la presidenta (Claudia) Sheinbaum tengan el mayor de los éxitos posibles en la renovación del TMEC. Ojalá eso ocurra en la brevedad, pero eso no va a arreglar el problema, si no lo arregló en los últimos 25 años”, partiendo de esta premisa añadió que el bajo crecimiento del país se origina debido a que una gran parte de la inversión termina en el sector informal y como consecuencia reduce la rentabilidad.

Asimismo expresó: “En los últimos años metimos muchísimos pesos en el sector informal y por eso la tragedia”.

Por otro lado, Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas de la Presidencia de la República, afirmó que las pequeñas y medianas empresas en el país enfrentan como principal problemática la comercialización argumento que complemento Roberto Lazzeri Montaño, director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quien argumento que la bancarización es fundamental para las empresas nacionales las cuales ingresan un mayo flujo de efectivo.

Levy sumo a las posturas que la priorización de incentivos es sustancial para las empresas puedan sobrevivir mas de dos años.