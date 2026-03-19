México está “muy bien preparado” para enfrentar el complejo entorno geopolítico: Banqueros

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, durante la inaiuguración de la 89 Convención Bancaria Banqueros advierten que la guerra en Irán frenará los recortes de tasas en México (EFE)

89 Convención Bancaria — “Vemos efectos (por la guerra de EU e Israel contra Irán), yo creo que el efecto más importante es el incremento posible en el costo de combustibles y esto puede traducirse en incrementos de inflación”, alertó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y presidente del Consejo de Administración de Bank of America México, Emilio Romano, en el inicio formal de la 89 Convención Bancaria que se celebra en Cancún, Quintana Roo.

Emilio Romano subrayó que el conflicto bélico en Oriente Medio elevó lasmedidas de cautela del sector financiero nacional sobre la trayectoria de las tasas de interés de referencia y llevó a moderar la expectativa a un solo recorte de 25 puntos base en todo el año. Romano detalló que con este único ajuste en el año la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) terminaría en 6,75 %, cuando antes esperaban dos recortes de un cuarto de punto porcentual en el año.

Asimismo, señaló que el país está “muy bien preparado” para enfrentar el complejo entorno geopolítico por la solidez macroeconómica construida en la última década.

En el mismo tenor pero sin adoptar un posicionamiento alarmista, el presidente del Consejo de Administración de Bank of America México dijo que hay preocupación por el conflicto y sus efectos, por lo que consideró como positivas las decisiones que están tomando las autoridades para mitigar esos incrementos, como el acuerdo con empresarios para poner un tope al precio de la gasolina de 24 pesos (1,35 dólares).

En esta misma línea, refirió que el encarecimiento de los combustibles puede derivar en más inflación, provocar aumentos en las tasas y con ello, reducir el crecimiento económico.

Frente a este panorama, estimó que México se encuentra en una posición de “relativo confort”, aunque llamó a no caer en excesos de confianza porque todavía es temprano para medir con precisión el alcance del choque que pueda acarrear la guerra en Oriente Medio.

Asimismo, el líder de los banqueros apuntó dijo que el país está “muy bien preparado” para enfrentar el complejo entorno geopolítico por la solidez macroeconómica construida en la última década.

Señaló también que el tipo de cambio, los indicadores macroeconómicos y la bolsa no habían mostrado alteraciones importantes, aunque advirtió que sí se observan riesgos, sobre todo por un posible aumento en el costo de los combustibles.

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, el titular de la ABM resaltó que hay números positivos para el 2026, con una expectativa de crecimiento de 1.5 % para el Productos Interno Bruto (PIB), una inflación de 3.5 % según estimación de Banco de México y de 4.0 % en la del mercado, así como un crecimiento de 4.7 % del crédito bancario al sector privado.

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