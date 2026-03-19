México y Estados Unidos revisan el T-MEC

Reunión entre representantes de México y Estados Unidos

Durante el trascurso del miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron presencialmente para dar inicio a las discusiones técnicas bilaterales de cara a la Revisión Conjunta del T-MEC el 1 de julio.

Aunque el T-MEC sigue teniendo vigencia se anunció previamente que el secretario de economía presentará un plan que permitirá promover la permanencia del tratado y la eliminación de aranceles.

Durante la charla se abordaron opciones específicas para lograr el incremento de la producción y empleo manufacturero en México y Estados Unidos, las brechas en cadenas de suministro clave en América del Norte y la cooperación de ambas naciones en materia de seguridad, reglas de origen y acciones comerciales complementarias.

La sesiones permitirán conocer el rumbo del tratado estableciendo objetivos estratégicos que modernicen la relación comercial y fortalezcan la competitividad de América del Norte.