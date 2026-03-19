Participación femenina mejora estabilidad bancaria, destaca Rodríguez Ceja; solo 30% llega a la alta dirección

Gobernadora del Banco de México alerta de rezagos en igualdad de género en la banca La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, participa en una rueda de prensa durante el primer día de actividades de la 89 Convención Bancaria, este miércoles en la ciudad mexicana de Cancún (México). EFE/ Alonso Cupul (Alonso Cupul/EFE)

En el marco de la 89 Convención Bancaria, la Asociación de Bancos de México destacó que el 52% de las personas que laboran en el sistema bancario del país son mujeres, lo que confirma que más de la mitad del talento que sostiene al sector es femenino, aunque su presencia en los niveles más altos de decisión aún es limitada.

Al participar en la ceremonia, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió que, aunque cada vez más mujeres ocupan posiciones clave en el sistema financiero global, su representación sigue siendo reducida. Señaló que alrededor de 30 bancos centrales en el mundo son dirigidos por mujeres, lo que equivale a menos del 20% del total.

La funcionaria subrayó que la inclusión femenina tiene efectos directos en la estabilidad del sistema financiero.

“Diversos estudios han demostrado que una mayor representación de mujeres en las juntas directivas de bancos y en entidades de supervisión financiera se asocia con una mayor estabilidad del sistema”, afirmó. Añadió que su participación fortalece la diversidad en la toma de decisiones y mejora la gestión de riesgos.

En el caso de México, reconoció que se ha avanzado en la construcción de un marco normativo más favorable para la participación económica de las mujeres, aunque su incorporación plena aún representa “un pendiente histórico y un imperativo económico”. Indicó que cerrar las brechas en el mercado laboral podría traducirse en un mayor crecimiento económico.

Asimismo, destacó que existe una amplia reserva de talento femenino con formación y experiencia suficiente para incidir en los niveles más altos del sector financiero. Para lograrlo, dijo, es necesario fortalecer procesos de contratación, remuneración y ascenso libres de sesgos, impulsar esquemas laborales más flexibles y consolidar una cultura que elimine la discriminación y la violencia de género.

Rodríguez Ceja también detalló que el banco central ha impulsado medidas internas para promover la igualdad, como la creación de un Comité de Igualdad de Género y la adopción de certificaciones en materia de equidad laboral.

Victoria Rodríguez Ceja

Durante la ceremonia de la segunda edición de “Mujeres a destacar en la Banca: Trayectorias que dejan huella”, el presidente de la ABM, Emilio Romano, subrayó que, pese a que las mujeres representan el 52% de la fuerza laboral del sector, solo el 30% de los cargos de alta dirección están ocupados por ellas, con cifras al cierre de 2025.

“El talento no tiene género, pero el liderazgo sí tiene responsabilidad. Hoy esa responsabilidad se expresa reconociendo a mujeres que han construido trayectorias ejemplares dentro de la banca”, afirmó.

El evento, impulsado por la ABM desde 2025, busca visibilizar el papel de las mujeres en el sector financiero y promover su inclusión en posiciones directivas. En esta edición, se reconoció a tres líderes en distintas categorías:

Trayectoria profesional destacada: Silvina Criado, Chief Financial Officer de Santander México

Impacto directo en la igualdad de género: Ana Elena Ruíz Avila, Chief Technology Officer de Banco Citi México

Crecimiento con trayectoria de servicio bancario: Ana Mónica Tenorio Cedeño, directora divisional de Metro Sur de HSBC México

Ante la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, Romano destacó que en los últimos dos años más de 100 mujeres se han incorporado a puestos de alta dirección, y reconoció el trabajo de más de 140 mil colaboradoras que contribuyen diariamente a fortalecer al sistema bancario.

En total, 69 mujeres fueron nominadas por sus respectivos directores generales y evaluadas por un jurado plural que consideró su trayectoria, logros profesionales y aportaciones en favor de la igualdad de género.

Previo al mensaje del presidente de la ABM, la directora general de Banco Multiva, Tamara Caballero Velasco, señaló que cada mujer que accede a un cargo de liderazgo abre camino para otras, en entornos donde históricamente su participación ha sido menor.

En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la baja participación de mujeres en el sector financiero y empresarial, especialmente en los niveles directivos, sigue siendo uno de los principales pendientes en materia de igualdad de género.

Sheinbaum reconoce baja participación de mujeres en el sector financiero y empresarial

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada el pasado 12 de marzo por Revista Fortuna sobre los avances de la taxonomía impulsada por la Secretaría de Hacienda para incentivar una mayor inclusión femenina, la presidenta Sheinbaum admitió que el reto persiste.

“Si en algún lugar hay poca participación de las mujeres es en el sector financiero y empresarial”, afirmó. Incluso, ejemplificó que en reuniones con representantes del sector privado la presencia femenina continúa siendo minoritaria: “la mayoría son hombres. Se ven pocas mujeres”.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Como contraste, destacó avances dentro del gobierno federal, donde, dijo, se ha incrementado la participación de mujeres en áreas clave de la política económica. Subrayó que actualmente la Secretaría de Hacienda cuenta con dos subsecretarias, lo que calificó como un hecho histórico, y expresó:

“Ya esperemos que, pronto, haya una secretaria de Hacienda”.

Las declaraciones se dieron en el contexto de la presentación de los Centros LIBRE para las mujeres, un programa orientado a fortalecer la autonomía, los derechos y la atención a la violencia de género en el país.

Se prevé que este jueves, durante la inauguración de la Convención Bancaria, la presidenta encabece la entrega de los reconocimientos a las mujeres destacadas del sector.

La ABM reiteró su compromiso de seguir impulsando condiciones de igualdad de género, con el objetivo de consolidar una banca más incluyente y un entorno económico más equitativo en México.