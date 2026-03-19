Recaudan fondos para fundación Lorena Ochoa; beneficiará niños vulnerables: Roberto Henaine Buenrostro

La ex golfista Lorena Ochoa

Con el objetivo de fortalecer los programas educativos destinados a la niñez en situación de vulnerabilidad, un grupo de empresarios encabezados por Roberto Javier Henaine Buenrostro, procedieron a recaudar fondos para dar continuidad a proyectos de alto impacto social que combinan la formación académica con el desarrollo deportivo y cultural

“La educación es la base para transformar el futuro de México, y ver este nivel de respuesta de la sociedad civil es sumamente alentador”, aseveró el empresario inmobiliario

El evento realizado en instalaciones del Club de Golf Bosques, logró convocar a diversos sectores de la comunidad empresarial con el fin de canalizar recursos hacia la Fundación Lorena Ochoa, organización filantrópica dedicada a brindar educación integral y herramientas de superación a niños y jóvenes de escasos recursos en territorio mexicano.

Durante la jornada, Henaine Buenrostro destacó la importancia de sumar esfuerzos privados para dar continuidad a proyectos de alto impacto social y consideró que este tipo de acciones dicha fundación puede sostener sus pilares operativos, que incluyen desde el apoyo emocional hasta el fortalecimiento de la autoestima de sus beneficiarios, buscando mejorar sustancialmente sus oportunidades de vida a largo plazo.

Uno de los destinos principales de lo recaudado será el Centro Educativo La Barranca, ubicado en Zapopan, Jalisco. Este centro atiende diariamente a cientos de menores bajo un modelo educativo innovador que integra alimentación y actividades de desarrollo completo.

Asimismo, la alianza con la Fundación BECAR permite que el impacto se extienda a múltiples estados del país, otorgando miles de becas anuales.

Con más de 18 años de trayectoria, la institución ha logrado beneficiar a más de 11,000 niños, manteniendo un índice de continuidad escolar cercano al 80%.

Esta cifra refleja la efectividad de sus programas, los cuales no solo se limitan a la educación básica, sino que impulsan el empoderamiento de la mujer y la responsabilidad social en comunidades vulnerables.

Con ello se reafirma la relevancia de la cultura de la donación en el sector empresarial.

Al cierre del evento, se enfatizó que los fondos permitirán que más alumnos egresados de primaria y secundaria cuenten con el soporte necesario para no abandonar sus estudios, consolidando así un ciclo de movilidad social que beneficia directamente al tejido social del país a través de la formación académica y humana.