Cemex y San Pedro Garza García impulsan mejoras en viviendas

Cemex y San Pedro Garza García

En búsqueda del bienestar social y el desarrollo de comunidades más seguras y accesibles, Cemex y el municipio de San Pedro Garza García formalizaron un convenio de colaboración enfocado en el mejoramiento de vivienda, una iniciativa que beneficiará directamente a 200 familias de la zona.

Como parte de este acuerdo, Cemex suministró cemento que será destinado a proyectos de rehabilitación y adecuación de viviendas, contribuyendo a generar espacios más dignos, funcionales y seguros. Este acuerdo se traduce en acciones concretas como el mejoramiento de losas y la construcción de rampas, elementos clave para fortalecer la accesibilidad y la habitabilidad en los hogares.

La alianza contempla un esquema integral de apoyo que incluye la entrega de tarjetas para la adquisición de materiales, acompañadas de insumos de construcción, lo que permitirá a las familias intervenir directamente en sus viviendas de acuerdo con sus necesidades específicas. La selección de los beneficiarios se realiza a través de un proceso técnico y social que prioriza a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El evento estuvo encabezado por Mauricio Farah Giacomán, Alcalde de San Pedro Garza García; Luis Susarrey, Secretario General de San Pedro Garza García; Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, así como otros directivos de la cementera, quienes destacaron la relevancia de generar alianzas que trasciendan y se traduzcan en beneficios tangibles para la comunidad. Durante la jornada se realizó la visita a una vivienda beneficiaria, donde se llevó a cabo la entrega de materiales como muestra del impacto directo de este proyecto.

“Este acuerdo refleja algo en lo que creemos firmemente: cuando trabajamos en conjunto, podemos generar soluciones reales y duraderas para la comunidad. Estas acciones van mucho más allá de una mejora física; significan mayor seguridad, accesibilidad y autonomía, y un impacto directo en la calidad de vida de las familias”, aseguró Garza Galán.

El directivo de Cemex acentuó que esta iniciativa forma parte de una visión más amplia de la compañía para contribuir al desarrollo social a través de soluciones constructivas que respondan a necesidades reales, siempre en colaboración con autoridades y comunidades.

Con este tipo de acciones, Cemex reafirma su compromiso con México, en el marco de su aniversario 120 de construir confianza, impulsando proyectos que generan valor social y fortalecen el tejido comunitario.

La alianza con el municipio de San Pedro Garza García representa un paso más en la consolidación de esfuerzos coordinados para elevar la calidad de vida de las familias, promoviendo entornos más incluyentes, seguros y sostenibles.

La Crónica de Hoy 2026