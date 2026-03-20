Justin Trudeau refirma la importancia del TMEC para la estabilidad en América del Norte hasta 2042

Justin Trudeau (Alonso Cupul/EFE)

Durante su participación en la 89ª Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá refirmó ante banqueros y empresarios que la renovación, más no renegociación, del TMEC, es de gran importancia para mantener la unidad y continuidad del bloque económico del bloque de América del Norte.

Señaló que México va en la dirección correcta y recomendó mantener una posición firme en las negociaciones y no “sobre reaccionar ante cualquier propuestita”.

Abordó la posibilidad de que en esta negociaciones no se llegué a un acuerdo entre las tres naciones, lo cual no sería “de tan alto riego” pues es “este es un buen punto de control. Es un momento para analizar y debatir”.

Esa incertidumbre, añadió, forma parte de una “estrategia” de Washington que busca debilitar la sensación de estabilidad y seguridad que durante años llevó inversiones a México y Canadá por su acceso privilegiado al mercado estadounidense.

Añadió que México y Canadá deben plantear oportunidades de diversificación ya que el 80 y 70 por cieto -respectivamente- lo exportan a Estados Unidos, por lo que es necesario entablar un mejor comercio con Asia, Europa, y tener mayor profundidad con el Mercosur.

Realizó un llamado a los banqueros a invertir en las personas para brindarles certidumbre a futuro en épocas marcadas por la incertidumbre.