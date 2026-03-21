El “superpeso” se debilita: dólar se acerca peligrosamente a los 18

Remesas CIUDAD DE MÉXICO, 02ABRIL2025.- El peso mexicano se apreció con 0.80 por ciento, cerrando la jornada en 20.19 unidades por dólar este miércoles. Este escenario ocurre después de que Donald Trump omitió mencionar a México en el listado de naciones a las que impondrá aranceles recíprocos, durante un discurso en la Casa Blanca. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El peso mexicano volvió a encender las alarmas este viernes tras registrar una nueva jornada de depreciación frente al dólar, que se ubicó alrededor de las 17.89 unidades por billete verde, en medio de un entorno internacional cada vez más volátil.

Aunque el movimiento puede parecer leve, los analistas coinciden en que se trata de una tendencia marcada por factores externos que están presionando a la moneda mexicana.

¿Qué pasó con el peso mexicano HOY?

Al inicio de la jornada, el peso registró una caída frente al dólar, perdiendo terreno en un contexto de fortalecimiento de la divisa estadounidense y mayor incertidumbre global.

Este nivel lo coloca cerca de la barrera psicológica de los 18 pesos por dólar, un punto clave que históricamente ha generado nerviosismo en los mercados.

¿Por qué se debilitó el peso HOY?

El debilitamiento del peso no responde únicamente a factores internos. De hecho, está fuertemente ligado a lo que ocurre en el escenario internacional.

Entre los principales factores destacan, la escalada de tensiones en Medio Oriente ha provocado que los inversionistas busquen refugio en activos más seguros, como el dólar.

Asimismo, tiene que ver con el fortalecimiento del dolar, pues cuando el dólar gana fuerza a nivel global, las monedas emergentes —como el peso— suelen perder valor.

Aunado a ello, se suma la presión en mercados financieros o la volatilidad en bolsas y materias primas, especialmente el petróleo, ha generado movimientos bruscos en el tipo de cambio.

¿Cómo afecta esto a los mexicanos?

Aunque muchas veces parece un tema lejano, el tipo de cambio impacta directamente en la vida cotidiana de las familias mexicanas, suscitando fenómenos como productos importados más caros; presión en precios de energéticos; viajes al extranjero más costosos así como un posible impacto en inflación.