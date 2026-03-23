El petróleo se hunde 10% tras anunciar Trump que está negociando con Irán

Crisis energética El mundo se enfrenta a una crisis energética peor que la de 1975 por la guerra de Irán (ADAM VAUGHAN/EFE)

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este lunes un 9.94%, hasta los 88.47 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su país pospondrá durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní, porque están negociando una salida a la guerra.

A las 9:00 hora de Washington, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EU, restaban 9.76 dólares, después de que Trump anunciara “conversaciones productivas” con Irán para la resolución de las hostilidades.

“ME COMPLACE INFORMAR QUE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y EL PAÍS DE IRÁN, HAN MANTENIDO —A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS— CONVERSACIONES MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS CON RESPECTO A UNA RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE NUESTRAS HOSTILIDADES EN ORIENTE MEDIO", afirmó Trump en una publicación en la red social Truth Social, escrita en mayúsculas.

El magnate republicano, consciente de que la subida del galón de gasolina es directamente proporcional a la caída de su popularidad, también señala que ha instruido al Departamento de Guerra para “que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de irán por un periodo de cinco días”.

Esta publicación se produce después de que Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz, y de que Teherán respodiese desafiante que iba a minar el golfo Pérsico y atacar la industrua petrolera de sus vecinos, así como las desalinizadoras.

En la mañana de este lunes, Trump aseguró a la cadena Fox que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y que esto “podría suceder en los próximos cinco días”.

Trump dijo también en conversación con un periodista de la cadena CNBC: “estamos decididos a llegar a un acuerdo con Irán”.