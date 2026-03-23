Hay interés de que el T-MEC sea bilateral entre México y EU, señala American Society

El presidente de la American Society, Larry Rubin, asegura que EU tiene presente que Méxio es principal sociocomercial de Washington (@amsocmx)

Tratado de Norteamérica — “Existe la enorme posibilidad de que el tratado (comercial de Norteamérica) se convierta en un tratado bilateral, si hay un interés por parte de la administración del presidente Trump en que se explore la idea de que sea un tratado bilateral”, señaló el presidente de la American Society, Larry Rubin quien destacó que el T-MEC podría considerar solo en una negociación a México y Estados Unidos.

Larry Rubin, quien dijo apostar porque el tratado comercial se mantenga con los tres socios, México, EU y Canadá, refirió que la administración del presidente Donald Trump tiene presente que el socio comercial más importante para la Unión Americana es México.

El titular de la American Society en México destacó que el camino más viable es que se mantenga el esquema trilateral, ya que el T-MEC ya fue aprobado por los tres países y sus respectivos congresos. “Creemos que continuando un tratado trilateral será lo mejor… el tratado ya fue ratificado por los tres gobiernos y también por los poderes legislativos de México, Estados Unidos y Canadá”.

Asimismo, reconoció que el peso del comercio entre México y Estados Unidos explica por qué las negociaciones actuales se concentran principalmente en ambos países.

Interrogado sobre la ausencia de Canadá en las conversaciones y revisiones del T-MEC, el presidente de la American Society apuntó que el escenario no es descartable, aunque enfrenta importantes obstáculos. Sin embrago, indicó que “existe la enorme posibilidad de que el tratado se convierta en un tratado bilateral… nosotros vemos una probabilidad del 40% que sí se diera un tratado bilateral”.

En el mismo tenor, Larry Rubin señaló que “lo que está previniendo que se convierta en un tratado bilateral es que la complejidad de llevar a cabo una aprobación de un acuerdo comercial bilateral es diferente. Requeriría nuevamente que los congresos de los países se involucren”.

Apuntó también que otro factor de interés es el del rubro energético, mismo que espera Washington haya más apertura para la inversión de EU.

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