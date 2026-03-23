La Canaco proyecta derrama económica de 24 mil millones de pesos en la CDMX por Semana Santa

Semana Santa en la CDMX (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

De cara al periodo vacacional por Semana Santa, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), prevé una derrama económica superior a los 24 mil 551 millones de pesos en la capital del país.

Esta cifra representa un aumento del 15.5 por ciento en comparación con los ingresos registrados en 2025, que será impulsado principalmente por las tradiciones religiosas —como la emblemática representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa— y por una elevada afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. En este contexto, se estima que la ocupación hotelera se ubicará entre 65% y 70%.

El organismo destacó que entre los sectores con mayor dinamismos estarán el de alimentos, especialmente la comercialización y preparación de pescados y mariscos. Por ello, de acuerdo con datos del INEGI, en la Ciudad de México se verán beneficiadas 2 mil 354 unidades económicas: el 73% corresponde a restaurantes especializados en estos productos, mientras que el 26.9% pertenece al comercio minorista de pescados y mariscos frescos, un segmento que mantiene un sólido desempeño durante la temporada de Cuaresma.

Además, se anticipa un impacto positivo en la venta de artículos religiosos, así como en los servicios culturales, de entretenimiento, restaurantes y hoteles.

En esta temporada vacacional, la Ciudad de México reafirma su posición como un de los principales destinos de turismo religioso del país, se espera una afluencia de más de 664 mil personas en templos y recintos históricos.

Al respecto, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco, puntualizó que este dinamismo es clave para fortalecer el comercio formal, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a garantizar condiciones óptimas de seguridad y movilidad para los visitantes durante esta temporada alta.