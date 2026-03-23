Participa Marcelo Ebrad en The Forum Of Binational Trade Chambers

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrad participó The Forum Of Binational Trade Chambers in México donde ha señalado una mejor proyección respecto al año pasado en el comercio mexicano.

Ebrad señaló que el Plan México para el desarrrollo del país -pese al contexto geopolítico y la incertidumbre generada por la guerra- puede confiar en que el Sistema Mundial del Comercio (OMC) será reorganizado sin tantos costos y en pro de una estabilidad comercial a nivel internacional.

La advertencia señalada por el mandatario parte de lograr una OMC más eficaz, que de caso contrario se quedaría con “muy diferentes bloques regionales, con diferentes reglas y un grado de incertidumbre más alto”.

Además, el Plan México “promove, facilita y resolve un sin fín de temas que tienen que ver con la inversión extranjera”, cuyas inversiones por proyecto pueden hacer crecer el flujo de capital otorgando nuevas oportunidades a la nación, el secretario invitó a las naciones participantes a “promover la inversión aquí en México y también a las empresas”, mencionó Marcelo Ebrad.

Finalmente el mandatario anunció que México será sede de APEC en 2028, “estamos trabajando en perfeccionar TIPAT”, cuyas negociaciones con países que forman parte del tratado pretenden establer reglas que superen los acuerdos tradionales de la OMC; además la vinculación con la Unión Europea cuyasnegocaciones abrirán nuevas oportunidades en México como Europa.