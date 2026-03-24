Se dispara la inflación en México

La inflación general anual se ubicó en 4.63 por ciento (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó esta mañana que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 0.62% a tasa quincenal respecto a la quincena anterior, acelerándose rápidamente por el aumento del precio del petróleo derivado del conflicto de Oriente Medio.

Además, la inflación general se ubicó en 4.63% a tasa anualizada, quedando por encima del 4.37% previsto por analistas. Con esta lectura el Banco de México (Banxico) ha señalado que el aumento será tomado en cuenta por las autoridades monetarias.

Respecto a la inflación subyacente la tasa quincenal incremento un 0.22%, bajando desde el 0.17% de la quincena previa y quedando tal como esperaba el consenso.

Además los datos de INEGI revelaron que los precios de las mercancías subieron 0.2% y los de servicios avanzaron un 0.25% dentro del índice no subyacente a tasa quincenal.

Asimismo, los precios de frutas y verduras subieron 8.34%, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cedieron 0.48%.

“Se han materializado riesgos al alza para la inflación, que podría seguir subiendo si la guerra en Irán y la inseguridad pública en México continúan. De no haber un cambio en su postura, el Banco de México podría sufrir una pérdida de credibilidad y generar desconfianza en el manejo de la política monetaria y compromiso de llevar la inflación al 3%“, alertó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base.

Ante esto Banxico informó que la próxima reunión de política monetaria que realizará el banco central ajustará las expectativas del mercado estimando mantener la tasa de interés en 7.0%