Sheinbaum califica de injustificado el aumento en el precio del diésel

Durante la conferencia de esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tras un recorrido en territorio nacional se detectó un precio elevado del diésel, por lo que calificó los aumentos como injustificados, ya que el incremento en el precio del combustible se previene mediante incentivos gubernamentales.

La mandataria señaló que el aumento en el precio del diésel impacta la economía nacional y aseguró que no permitirá que el contexto internacional afecte el precio de los combustibles en el país. Indicó que el diésel no debería costar 29.50 pesos por litro, debido a que la producción del recurso es nacional y en meses recientes incluso se registró sobreproducción.

Ante esta situación, la presidenta anunció que se tomarán medidas para evitar que los precios continúen al alza. Informó que la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, sostendrán una reunión con gasolineros para abordar el tema.

En la reunión también participará la Procuraduría Federal del Consumidor como mediador, con el objetivo de evitar abusos que afecten a la ciudadanía. La presidenta aclaró que no se trata de un control de precios, sino de una estrategia para impedir incrementos injustificados en el combustible.