Aumentará en número de empaques por el mundial: Paktech

Paktech promueve uso de empaques sostenibles

A semanas de inciar la Copa Mundial de la FIFA 2026,el gerente comercial de PakTech, Luis Acacio, informó que una consecuencia de los eventos deportivos es el aumento del consumo de bebidas lo que incrementa hasta un 6 por ciento de desecho de empaques.

Ante el pronóstico en el aumento de desechos plásticos derivados del consumo de bebidas el gerente hizo un llamado a las empresas para que optimicen su oferta de manera eficiente mejoren la capacidad suministros y promuevan el uso de empaques sostenibles.

“Estudios recientes muestran que 85% de los consumidores consideran como factor en su decisión de compra el uso de un empaque sostenible. Asimismo, el mercado global de empaques sostenibles podría alcanzar 418 mil millones de dólares para 2027, reflejo de una tendencia que redefine la competitividad de las industrias de alimentos y bebidas”, señaló el gerente de PakTech.

La comunicación ambiental en las empresas debe ser transparente donde menos del 15 por ciento de empresas van mas allá de la afirmación “reciclable”, señaló Luis Acacio.

Ante esta creciente demanda PakTech ha desarrollado soluciones de empaques orientados a reducir el uso de resina vírgen, utilizando anillos para empaque utilizando Polietileno de Alta de Densidad (HDPE) 100 por ciento reciclado. Donde el mundial le permitirá a la compañía demostrar la importancia de contar con sistemas eficientes, automatizados y sostenibles.