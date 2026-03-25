Cemex abre beca para Arquitectos que continúan sus estudios en el extranjero

Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de jóvenes mexicanos egresados de la carrera de Arquitectura que busquen continuar su formación profesional en el extranjero, Cemex anunció la Convocatoria para la Beca Arq. Marcelo Zambrano 2026.

Esta beca fue instituida por Cemex hace 19 años y se trata de un apoyo de hasta dos millones de pesos para cubrir los estudios y manutención de jóvenes profesionistas que cursen un posgrado en una universidad del extranjero.

Para postularse se debe comprobar ser mexicano, egresado de la carrera de Arquitectura y aceptado en una universidad fuera del país, cuyo plan de estudios tenga una duración máxima de dos años.

El programa puede enfocarse en cualquier campo relacionado, como diseño, investigación, crítica o curaduría, entre otros.

Cemex invita a los profesionistas a revisar las bases de la convocatoria en la página https://www.cemexmexico.com/premioobras/beca-arquitecto-marcelo-zambrano

La fecha límite para postularse es el 22 de mayo del 2026.

Las postulaciones serán evaluadas por un grupo de jueces que calificarán el perfil y el trabajo de cada aspirante a la Beca Arq. Marcelo Zambrano.

A través de estas acciones Cemex refuerza la relación con la comunidad estudiantil y el orgullo de impulsar el talento mexicano en el mundo.