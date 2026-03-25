China respondería con medida espejo a los aranceles impuestos por México

Exportaciones chinas a México se han visto afectadas por los aranceles (Archivo/EFE)

Gravámenes — El Ministerio de Comercio de China informó este miércoles que tras una investigación sobre los aranceles impuestos por México a productos importados por Pekín, el gobierno del gigante asiático destacó que la medida adoptada por el gobierno mexicano representa barreras al comercio y a la inversión, por lo que no descarta, con todo derecho adoptar contramedidas espejo e imponer gravámenes a productos procedentes del país norteamericano.

China dijo este miércoles que las medidas comerciales de México en su contra, entre las que se incluyen el aumento de los aranceles, constituyen barreras al comercio y a la inversión, y que tenía derecho a adoptar contramedidas.

El Ministerio chino resaltó que la imposición de impuestos a productos del gigante asiático ha derivado en afectaciones a más de 30 mil millones de dólares en exportaciones hacia México y podrían provocar pérdidas estimadas de unos 9 mil 400 millones de dólares para los sectores mecánico y eléctrico de China, dijo el Ministerio de Comercio chino en la conclusión de una investigación sobre las medidas, destacó la agencia Reuters.

El gobierno de Pekín refirió que alrededor de 9 mil millones de dólares de esas pérdidas recaerían sobre las industrias automovilística y de piezas de autos chinos, ya que México fue el principal destino de exportación de vehículos de China en 2025, apunta el Ministerio de Comercio, que cita información aduanal y estimaciones del sector.

El Gobierno de México comunicó en diciembre del 2025 imposición de aranceles sobre las importaciones del gigante asiático y otros países sin acuerdos de libre comercio con México, de hasta 35 por ciento en la mayoría de los productos. Analistas consideraron esta medida como un intento de apaciguar a Estados Unidos, cuyo presidente impuso gravámenes significativos a los productos del gigante asiático.

China no ha anunciado por ahora que aplicará contramedidas a los aranceles de México, pero el Ministerio de Comercio ha afirmado que podría actuar para salvaguardar los derechos e intereses de Pekín.

Los aumentos de impuestos mexicanos perjudicarían las exportaciones chinas de algunos productos metálicos y químicos, así como de textiles y productos de la industria ligera, según el ministerio.

Algunas medidas comerciales no arancelarias adoptadas por México en los últimos años, como los complejos requisitos de inspección aduanera, también podrían restringir las inversiones y operaciones de las empresas chinas en el país latinoamericano, según el ministerio. (Con información de agencias)

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