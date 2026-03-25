Disfruta más gastando menos: Profeco

Recomendaciones de Profeco por Semana Santa

as vacaciones de Semana Santa son una gran oportunidad de descanso y recreación para la mayoría de mexicanos ante esto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido recomendaciones para disfrutar al máximo estos días.

Definir un presupuesto: Esto incluye definir la cantidad destinada a las vacaciones e incluir las diferentes formas de pago que se adecuen a nuestras necesidades, como los meses sin intereses. Destino de viaje: Definir el destino de viaje puede ser una tarea complicada ante esta situación la Profeco recomienda buscar información, comparar precios y tarifas de traslado y hospedaje, con el fin de poder elegir la mejor opción en el destino. Planificar y reservar con tiempo el transporte: la Profeco hace un recordatorio a la población: entre mas cercana es la fecha del viaje de Semana Santa mayor es el costo, por lo que se recomienda planificar y reservar con tiempo el transporte, hospedaje, renta de autos, contratación de pases entre otros. En caso de viajar en avión es importante verificar el destino, horario de salida, número de vuelo, y a cuánto equipaje se tiene derecho a transportar, las restricciones y equipaje prohibido. De ser el caso de viajar en Automóvil se debe verificar que el vehículo este en óptimas condiciones mecánicas y se cuenten con las refracciones requeridas. Leer los contratos: Antes de firmar un contrato es importante leerlos en su totalidad y aclarar aspectos en lo que se tenga duda. Prepara la maleta: Preparar la maleta con anticipación y planificación evita gastos de última hora beneficiando nuestra economía.

La Profeco también ha informado que a través de su página Buró Comercial las y los consumidores ( https://burocomercial.profeco.gob.mx/ ) en pueden consultar el comportamiento comercial de agencias de viajes, líneas aéreas, tiempos compartidos, paquetes turísticos y hospedaje, recordando que ningún proveedor puede condicionar ni negar la prestación del servicio o la compra de un producto debido a la raza, religión, sexo, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad.

Si algún proveedor incumple, la población puede denunciarlo a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial y correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.