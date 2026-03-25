Guía Michelin 2026: Jalisco será Host City del evento gastronómico más grande del mundo

Atrae Jalisco reflectores mundiales como Host City de la Guía Michelin 2026 Foto: Desarrollo Económico Jalisco/Secretaría de Turismo

Jalisco acaba de dar un golpe sobre la mesa en el escenario internacional. No se trata de turismo convencional ni de promoción tradicional: el estado ha sido designado como sede oficial —Host City— de la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, un movimiento que lo coloca en el centro de la conversación global sobre gastronomía.

La noticia no solo celebra la cocina jalisciense, también marca un momento clave para el país: México empieza a consolidarse como una potencia culinaria con reconocimiento internacional real.

Atrae Jalisco reflectores mundiales como Host City de la Guía Michelin 2026 Foto: Desarrollo Económico Jalisco/Secretaría de Turismo

“Un destino puede tener presupuesto y voluntad, pero la identidad y la historia no se compran con nada. En Jalisco esa identidad es profunda y arraigada; por eso, recibir una plataforma del prestigio de Michelin no sólo nos llena de orgullo, sino que nos compromete a seguir siendo el referente de la máxima expresión de México ante el mundo”, afirmó Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco.

Jalisco, epicentro gastronómico global en 2026

La gala, programada para mayo de 2026, reunirá a chefs, críticos, medios y líderes de la industria en Guadalajara, que se convertirá en el escenario donde se definan las Estrellas Michelin del país.

Pero esto no es solo una ceremonia.

Atrae Jalisco reflectores mundiales como Host City de la Guía Michelin 2026 Foto: Desarrollo Económico Jalisco/Secretaría de Turismo

Es el resultado de un proceso que ya está en marcha: inspectores anónimos de la Guía Michelin recorren restaurantes evaluando calidad, técnica, creatividad y consistencia.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es su enfoque incluyente. La evaluación no se limitará al fine dining. También abrirá la puerta a:

Cocinas tradicionales

Taquerías y fondas

Propuestas locales auténticas

Platos emblemáticos como la torta ahogada, la birria o la carne en su jugo podrían ser reconocidos bajo la categoría Bib Gourmand, que premia calidad a precios accesibles.

Además, se impulsa la Estrella Verde, enfocada en sostenibilidad, una tendencia clave en la gastronomía global.

Atrae Jalisco reflectores mundiales como Host City de la Guía Michelin 2026 Foto: Desarrollo Económico Jalisco/Secretaría de Turismo

Jalisco: epicentro de la gastronomía nacional

La designación no es casualidad, ya que Jalisco cuenta con:

Más de 46 mil establecimientos de alimentos

Más de 157 mil empleos en el sector

Más de 83 mil habitaciones hoteleras

Conectividad aérea en expansión

Todo esto convierte al estado en un destino preparado no solo para recibir turistas, sino para competir con los grandes referentes gastronómicos del mundo.

“Decidimos compartir con Michelin lo que le decimos a los miles de eventos que llegan al estado: tenemos infraestructura de primer mundo, los aeropuertos mejor conectados y la oferta hotelera más grande del país. Somos un destino que lo tiene todo: montaña, playa, tradición y una competitividad que nos permite ser la sede más mexicana de los grandes eventos globales”, destacó Fridman Hirsch.

Asimismo, el alcance de este reconocimiento va mucho más allá de los chefs. Y es que el impulso de la Guía Michelin impacta directamente en gricultores, pescadores, artesanos y transportistas.

Se trata de una cadena productiva completa que se fortalece con la proyección internacional.

Atrae Jalisco reflectores mundiales como Host City de la Guía Michelin 2026 Foto: Desarrollo Económico Jalisco/Secretaría de Turismo (Alfonso Hernandez M.)

Estrategia a largo plazo: el “año gastronómico” de México

La designación de Jalisco como sede no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia que apunta a consolidar 2027 como el año de la gastronomía mexicana. Entre las acciones previstas se perilan los menús especiales en restaurantes, las activaciones gastronómicas en municipios y eventos tipo pop-up.

La intención es clara: democratizar el impacto y llevar el beneficio más allá de las grandes ciudades.

Atrae Jalisco reflectores mundiales como Host City de la Guía Michelin 2026 Foto: Desarrollo Económico Jalisco/Secretaría de Turismo

Un 2026 histórico para Jalisco

La llegada de la Guía Michelin se suma a un año clave para el estado, que también será sede de eventos internacionales de gran escala, incluyendo la Copa Mundial de Futbol 2026.

La combinación de turismo, gastronomía y eventos globales busca posicionar a Jalisco como uno de los destinos más competitivos del continente.