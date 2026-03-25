Solicitud de banco Finsus ante la CNBV enciende alertas en el sistema financiero

CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) analiza una solicitud para constituir Finsus como banco formal. Al frente del proyecto está Norman Hagemeister Rey, con el 52.40% del capital y como propuesto Presidente del Consejo de Administración — el mismo directivo que encabezó el Comité Ejecutivo de CIBanco desde 2007 hasta diciembre de 2022.

En junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) catalogó a CIBanco como “institución financiera extranjera de preocupación primaria en materia de lavado de dinero”, señalándola como vehículo financiero del Cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo. El banco operó bajo esa dinámica durante años y terminó con su licencia revocada.

Funcionarios en común: el puente institucional

A las conexiones societarias y financieras se suma otro elemento que documentación en poder de este medio permite constatar: funcionarios que desempeñaron cargos en CIBanco ocupan o han ocupado posiciones dentro de la estructura propuesta de Finsus. Su presencia no es anecdótica — representa un puente institucional entre la entidad sancionada y el proyecto que hoy solicita licencia bancaria ante la CNBV.

Que los vínculos no sean visibles a nivel de persona moral no significa que el ecosistema de personas y recursos sea distinto. La continuidad de cuadros técnicos y directivos entre una institución intervenida y otra en proceso de autorización es precisamente el tipo de riesgo que los estándares internacionales de supervisión bancaria instruyen a los reguladores a identificar y ponderar.

Conexiones que el expediente no oculta

La documentación que Finsus presentó ante la CNBV revela que al menos cinco de sus directivos y consejeros propuestos tienen vínculos activos con Lusitano FG —conocida como Onix Financiera—, una SOFOM ligada al grupo de CIBanco. Esa misma entidad otorgó a Hagemeister más de 60 créditos personales entre 2021 y 2024 por más de 2,500 millones de pesos. Finsus y Lusitano comparten domicilio: Insurgentes Sur 1458, Piso 12, en la Ciudad de México.

Pese a la densidad de estos vínculos, Lusitano FG no fue declarada como parte relacionada en ningún documento entregado al regulador.

Lo que está en juego

El riesgo no es solo reputacional. Los artículos 10 y 17 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito exigen solvencia moral y honorabilidad a quienes aspiren a dirigir un banco en México. En estándares internacionales —como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)— haber presidido una institución vinculada al financiamiento del crimen organizado es causal de inhabilitación.

México será evaluado por el GAFI en 2026. Aprobar esta licencia en el contexto actual enviaría una señal negativa sobre la solidez del marco regulatorio nacional en un momento en que el escrutinio externo sobre el sistema financiero mexicano es máximo.

La CNBV tiene los elementos para tomar una decisión informada. Lo que resuelva —en cualquier sentido— definirá si las reglas del sistema bancario mexicano se aplican con el mismo criterio para todos.