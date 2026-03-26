Gobierno fija tope al precio del diésel

Tope en el precio del diésel

Tras las reunión realizada con los gasolineros la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno y los productores llegaron a un acuerdo donde establecieron un tope voluntario de 28.50 pesos el litro de diésel, esta medida se tomo tras la realización de un censo por parte del gobierno el cuál detecto precios de hasta 30 pesos el litro de diésel en algunos gasolineras; “es muy alto y hay que seguir bajándolo”, afirmó.

Ante esta medida la mandataria señaló que: “Se aceptó un tope voluntario, como siempre no forzado, sobre los 28.50 pesos, y les dije que todavía es muy alto, hay que seguir bajándolo”.

Durante la conferencia la presidenta añadió que Petróleos Mexicanos (Pemex) tras adquirir urea esta produciendo fertilizantes, donde cierto número será entregado en Zacatecas.