Las zonas con mayor temperatura recibirán apoyo de la CFE

Tarifa de verano

La tarifa de verano es un beneficio otorgado a mas del 42 por ciento de usuarios en el país lo que equivale a 20.8 millones de hogares ubicados en zonas con altas temperaturas.

La Secretaria del Medio Ambiente ha elaborado reportes donde establece las localidades con los seis meses consecutivos mas cálidos del año; estableciendo la media mínima de temperatura para recibir el apoyo, donde el uso de ventiladores, aire acondicionado u otros equipos de enfriamiento son necesarios y por lo tanto aumentan el consumo energético impactando directamente en la económica de las familias mexicanas.

La secretaria ha solicitado a los usuarios que recibirán este subsidio a mantener un consumo energético responsable y crear hábitos de eficiencia energética permitiendo cuidar la economía del hogar y contribuir al buen funcionamiento del sistema eléctrico dentro del período que establece la tarifa de verano.

A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emitido recomendaciones como: aprovechar la ventilación natura del hogar, utilizar la iluminación eficiente, verificar el buen funcionamiento de los equipos de enfriamiento y desconectar los aparatos electicos cuando no estén en funcionamiento con el fin de mejorar la eficiencia eléctrica y mejorar la economía de las familias mexicanas.