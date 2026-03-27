Nueva subasta de valores gubernamentales

Subastas de Valores Gubernamentales

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a publicado que a partir del 1 de abril el Programa de Subastas de Valores Gubernamentales del segundo trimestre de 2026.

El Programa de Subastas para el 2T2026, se compondrá de:

CETES: La subasta constará de CETES a 28, 91 y 182 días y se realizará semanalmente. Los plazos de 1 y 2 años se llevarán de forma quincenal.

Bondes F: Dichos bonos aumentarán el número a subastar semanalmente; se mantendrá quincenalmente las emisiones de 1 a 5 años y mensualmente los de 7 y 10 años.

Bonos M: Por el contrario a los Bondes F, los Bonos M disminuirán para nodos de 3, 5 y 30 años, y aumentará en el caso de nodo de 10 años, mientras el nodo de 20 permanecerá sin cambios. La frecuencia de subasta tendrá una disminución de una para el nodo de 3 años e incrementará en una para los de 20 y 30 años, respecto al trimestre pasado.

Udibonos: La cantidad a subastar no tendrá cambios mientras que la frecuencia de las subastas se reducirá en una para el nodo de 3 años y aumentará en una para los nodos de 10 y 30 años, respecto al trimestre anterior.

La subasta de CETES será de 5 mil y 20 mil millones de pesos cubriendo todos los plazos, cuya venta será anunciada semanalmente en las convocatorias emitidas por el Banco de México.

Por su parte, la Secretaria de Hacienda monitoreara la evolución de los mercados financieros y empleará los adecuados instrumentos que aseguren el adecuado funcionamiento bajo su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del mercado de deuda, evaluando el entorno financiero que le permitan garantizar su buen funcionamiento.

El programa es parte del Plan Anual de Financiamiento 2026, que ha establecido para este segundo trimestre mantener la política de deuda pública del Gobierno de México, a través de una estrategia proactiva, flexible y fiscalmente responsable del financiamiento con el fin de mantener un endeudamiento público sostenible.

La estrategia permitirá fortalecerlos fundamentos macroeconómicos del país, garantizar las condiciones de financiamiento estables y previsibles, asegurando la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.