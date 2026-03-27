Nuevo mecanismo busca frenar el mercado ilícito de combustibles

Nuevo frente contra el combustible ilegal

La Secretaria de Energía ha informado que el próximo 24 de abril del presente año entrará en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” que es una medida que pertenece al Combate Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Este nuevo modelo busca combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles y fue creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación de la Secretaría de Energía (SENER), la comisión Nacional de Energía (CNE), y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

EL documento será emitido por la CFDI donde establecimiento que venden o comercializan el combustible deberán contar con el permiso emitido por la CNE, por lo que se hacer recordatorio a las personas permisoras a verificar a vigencia de sus permisos y en caso de no estar actualizado regularizar su situación ante la CNE.

Con la medida anterior se pretende promover un mercado lícito de combustibles y fortalecer la recaudación proveniente de este comercio en beneficio de todos mexicanos.