Jalisco brilla en los Food and Travel Awards 2026: seis premios consolidan su liderazgo turístico y gastronómico

Seis premios para Jalisco en Food and Travel Awards 2026 Foto: Cortesía

Jalisco no solo fue anfitrión, también fue protagonista absoluto. En una noche que reunió a lo más destacado de la industria turística, gastronómica y hotelera del país, el estado se llevó seis galardones en la décima edición de los Food and Travel Reader Awards, celebrados por primera vez en Puerto Vallarta. El resultado no es casualidad, sino el reflejo de una estrategia clara para posicionarse como uno de los destinos más sólidos e innovadores de México.

Seis premios para Jalisco en Food and Travel Awards 2026 Foto: Cortesía

Puerto Vallarta, epicentro de la industria turística nacional

El Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta se convirtió en el punto de encuentro para cerca de 350 invitados, entre líderes del sector, chefs, empresarios, creadores de contenido y especialistas. La gala, que celebró una década de estos premios, dejó claro que el puerto no solo es un destino turístico de alto nivel, sino también un espacio capaz de albergar eventos de talla internacional.

Premios Food and Travel Puerto Vallarta Foto: Cortesía (OFVC GDL)

Con 59 mil votos emitidos por lectores, la premiación definió a los protagonistas del año en 32 categorías. En este escenario, Jalisco encabezó la lista con seis premios, superando a otros destinos clave como Ciudad de México y Quintana Roo.

Los ganadores: gastronomía, hotelería y turismo en su punto más alto

El dominio de Jalisco se reflejó en distintas áreas. Guadalajara destacó con tres reconocimientos clave en la escena gastronómica: los restaurantes Hueso, Alcalde y El Gallo Altanero, espacios que han marcado tendencia por su propuesta culinaria y experiencia.

Por su parte, Puerto Vallarta también tuvo un papel relevante. Canopy River Park fue distinguido como la mejor propuesta turística sostenible, mientras que el Four Seasons Resort Tamarindo se llevó el reconocimiento como mejor resort de playa, consolidando la oferta hotelera de lujo en el estado.

Seis premios para Jalisco en Food and Travel Awards 2026 Foto: Cortesía

El ecosistema turístico se complementó con el reconocimiento a Alan por el Mundo como mejor creador de contenido turístico, una señal clara de cómo la industria también se mueve en el terreno digital.

Una industria que se fortalece desde lo local

Más allá de los premios, la ceremonia dejó ver la fortaleza del trabajo colaborativo en el estado. La cena de gala fue preparada por un equipo de 70 profesionales encabezados por chefs de renombre como Mauricio Leal, Jesús Vázquez y Thierry y Vanessa Blouet, quienes diseñaron un menú que destacó ingredientes locales y productos con denominación de origen como el tequila y la raicilla.

Este enfoque no es menor. Refuerza una narrativa que cada vez cobra más fuerza en la gastronomía mexicana: el valor de lo local como elemento diferenciador en el escenario global.

Seis premios para Jalisco en Food and Travel Awards 2026 Foto: Cortesía

Además, la presencia de figuras clave como Paco Ruano, Javier Loyola, Ana Rito y Salvador Carrillo durante las actividades previas subrayó el dinamismo de la escena culinaria en Puerto Vallarta.

Jalisco: talento, identidad y proyección internacional

Durante la ceremonia, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, puso en palabras lo que la noche dejó ver en los hechos. “Jalisco es México, lo decimos con humildad pero también con mucho compromiso. Nos sentimos muy orgullosos de mostrar ese gran talento que representa a México en el mundo”, afirmó.

Seis premios para Jalisco en Food and Travel Awards 2026 Foto: Cortesía

Su mensaje no se quedó ahí. También adelantó el panorama que viene para el estado: “Este año estamos muy contentos, porque Jalisco está lleno tanto de retos como de oportunidades y lo llamamos el año de los mundiales porque seremos sede de más de 100 eventos internacionales”.

Esta declaración no es menor. Habla de una estrategia clara para convertir a Jalisco en un hub de eventos globales, donde la gastronomía, el turismo y la cultura juegan un papel central.

Premios Food and Travel Puerto Vallarta Foto: Cortesía (OFVC GDL)

Una plataforma de posicionamiento

Los Food and Travel Reader Awards no solo reconocen lo mejor de la industria, también funcionan como una vitrina para proyectar destinos. En este sentido, la décima edición reafirma la capacidad de Jalisco para atraer reflectores y consolidar su posicionamiento a nivel nacional e internacional.

El hecho de que los galardones hayan sido elaborados por artesanos wixaritari añade un componente cultural que conecta tradición e innovación, una combinación que define cada vez más la identidad turística del estado.

Con seis premios en la bolsa y una agenda internacional en puerta, Jalisco no solo celebra, también marca el rumbo de lo que viene para la industria turística en México.