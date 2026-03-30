Casa de Moneda obtiene certificación ISO 9001 e ISO 37001 en su Sistema de Gestión Integrado

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Casa de Moneda de México obtuvo en diciembre de 2025 la certificación de su Sistema de Gestión Integrado, conforme a la norma ISO 9001:2015 para sistemas de gestión de calidad y la norma ISO 37001:2016 para sistemas de gestión antisoborno.

Estos estándares internacionales reúnen procesos y responsabilidades que robustecen la eficacia y eficiencia operativa de la institución, mediante un marco formal de políticas, procedimientos y prácticas. Con ello, se refuerza la integridad en la acuñación de monedas y medallas para el país, en continuidad con los 491 años de historia de la entidad en el territorio nacional.

El sistema certificado integra:

Procesos de calidad (ISO 9001) para la gestión de operaciones productivas.

para la gestión de operaciones productivas. Mecanismos antisoborno (ISO 37001) que incorporan controles en responsabilidades clave.

Ambos componentes se articulan en procedimientos documentados, alineados con las políticas de mejora continua, modernización y gestión de la Administración Pública Federal.

Las certificaciones refrendan el compromiso de Casa de Moneda con la gestión pública, al consolidar la rendición de cuentas y respaldar acciones de prevención de corrupción mediante prácticas estandarizadas. De este modo, se afianza la confianza en el servicio público y entre clientes, al tiempo que se brinda certidumbre en la toma de decisiones y se conduce a la entidad hacia el cumplimiento de sus metas en un ambiente ético, íntegro y de calidad.