Casa de Moneda obtiene certificación ISO 9001 e ISO 37001 en su Sistema de Gestión Integrado

Casa de Moneda de México obtuvo en diciembre de 2025 la certificación de su Sistema de Gestión Integrado, conforme a la norma ISO 9001:2015 para sistemas de gestión de calidad y la norma ISO 37001:2016 para sistemas de gestión antisoborno.
Estos estándares internacionales reúnen procesos y responsabilidades que robustecen la eficacia y eficiencia operativa de la institución, mediante un marco formal de políticas, procedimientos y prácticas. Con ello, se refuerza la integridad en la acuñación de monedas y medallas para el país, en continuidad con los 491 años de historia de la entidad en el territorio nacional.
El sistema certificado integra:
- Procesos de calidad (ISO 9001) para la gestión de operaciones productivas.
- Mecanismos antisoborno (ISO 37001) que incorporan controles en responsabilidades clave.
Ambos componentes se articulan en procedimientos documentados, alineados con las políticas de mejora continua, modernización y gestión de la Administración Pública Federal.
Las certificaciones refrendan el compromiso de Casa de Moneda con la gestión pública, al consolidar la rendición de cuentas y respaldar acciones de prevención de corrupción mediante prácticas estandarizadas. De este modo, se afianza la confianza en el servicio público y entre clientes, al tiempo que se brinda certidumbre en la toma de decisiones y se conduce a la entidad hacia el cumplimiento de sus metas en un ambiente ético, íntegro y de calidad.