Establecen el precio del diésel en 28 pesos a nivel nacional

28 pesos por litro de diésel

Los acuerdos de la presidenta Claudia Sheinbaum con los empresarios gasolineros establecieron contener el precio del diésel en 28 pesos a nivel nacional.

“Se llegó a un acuerdo voluntario, quien no quiera no lo hace, pero es para poder ayudar a las familias a la economía nacional, pero no es que se tenga un tope el precio del Diésel”, explicó la presidenta.

La presidenta a su vez ha señalado que el precio del combustible llegó a estar en 30 pesos el litro en algunas partes del país, por ello aseguró que su administración trabaja para que la compensación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ayude a disminuir los costos.

Asimismo, la mandataria señaló que continuará con las reuniones, supervisando el comportamiento en el precio del combustible con el fin de disminuirlo esto sumado a los esfuerzos para establecer el precio de la gasolina magna en 24 pesos por litro.