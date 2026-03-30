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Mantendrán el monitoreo del precio

Establecen el precio del diésel en 28 pesos a nivel nacional

Por Paula Canul Rosas
28 pesos por litro de diésel

Los acuerdos de la presidenta Claudia Sheinbaum con los empresarios gasolineros establecieron contener el precio del diésel en 28 pesos a nivel nacional.

“Se llegó a un acuerdo voluntario, quien no quiera no lo hace, pero es para poder ayudar a las familias a la economía nacional, pero no es que se tenga un tope el precio del Diésel”, explicó la presidenta.

La presidenta a su vez ha señalado que el precio del combustible llegó a estar en 30 pesos el litro en algunas partes del país, por ello aseguró que su administración trabaja para que la compensación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ayude a disminuir los costos.

Asimismo, la mandataria señaló que continuará con las reuniones, supervisando el comportamiento en el precio del combustible con el fin de disminuirlo esto sumado a los esfuerzos para establecer el precio de la gasolina magna en 24 pesos por litro.

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