Marlene Cortés asume la presidencia de AMII Bajío con visión de orden y liderazgo humano

Marlene Cortés asume la presidencia de AMII Bajío Foto: Cortesía

Querétaro vive uno de los momentos de mayor crecimiento en su historia reciente, y con ello, el sector inmobiliario enfrenta nuevos retos que exigen liderazgo, estrategia y responsabilidad. En este contexto, Marlene Cortés asumió la presidencia de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII) Sección Bajío, en una ceremonia que marcó el inicio de una gestión centrada en el orden, la evolución y el compromiso con la sociedad.

Durante su toma de protesta, Cortés destacó que este nombramiento representa más que un logro profesional. “Esto es más grande que yo”, expresó, al referirse al alcance y la responsabilidad que implica dirigir un organismo clave para el desarrollo urbano de la región. Su visión, explicó, se basa en generar una estructura sólida que permita elevar los estándares del sector y consolidar su crecimiento de manera sostenible.

En una industria que históricamente ha estado dominada por hombres, la nueva presidenta apuesta por un liderazgo incluyente, donde la capacidad y la disciplina sean los principales factores de desarrollo. Su enfoque busca fortalecer la colaboración entre los distintos actores del gremio, impulsando una cultura basada en la estrategia, la ética y el respeto.

Cortés subrayó que uno de los principales objetivos de su gestión será profesionalizar aún más al sector inmobiliario del Bajío, mediante la implementación de procesos claros y una visión estratégica que beneficie tanto a desarrolladores como a compradores. En ese sentido, reiteró que el verdadero valor de esta industria radica en su impacto social.

Marlene Cortés asume la presidencia de AMII Bajío Foto: Cortesía

“El sector inmobiliario no se trata solo de propiedades, sino de familias, de proyectos de vida y de bienestar”, señaló. Bajo esta premisa, su compromiso es garantizar que cada operación se realice con transparencia y respaldo, generando confianza en quienes buscan invertir o adquirir un patrimonio en Querétaro.

El arraigo de la empresaria con la entidad también forma parte esencial de su visión. Identifica al Centro Histórico como uno de los espacios que reflejan la identidad y el dinamismo de la ciudad, elementos que considera fundamentales para proyectar a Querétaro como un referente a nivel nacional e internacional.

El acto protocolario contó con la presencia de Alejandro Sterling, secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro, quien fue el encargado de tomar protesta a la nueva presidenta y su nueva mesa directiva integrada por Liz García, Directora de SOC Hola Capital; Juan Carlos Morales, Jefe Comercial de Supraterra; Christian Mujica, Director de Coescaling; e Iván Salazar, Director de Lezgo Suite, quienes aportarán experiencia, visión comercial e innovación al fortalecimiento del organismo en la región.

Asimismo, asistieron representantes del sector inmobiliario y notarial, así como líderes de diversas asociaciones del estado.

Entre ellos destacaron Jorge Torres Landa, presidente de CEPIQ Querétaro; Enrique Burgos Hernández, titular de la Notaría 38; y representantes de organismos como AMPI Colón, AQI, UPIM, AMPI Querétaro, AMPI San Juan del Río y el Clúster Inmobiliario.

Con este nuevo encargo, Marlene Cortés inicia una etapa que busca consolidar al Bajío como una de las regiones más sólidas en materia inmobiliaria del país. Su apuesta, dijo, es clara: construir un gremio unido, profesional y confiable, capaz de responder a las necesidades de una sociedad en constante transformación.

Bajo la bandera de la evolución, su gestión arranca con el objetivo de convertir los desafíos del crecimiento en oportunidades, y de posicionar a Querétaro como un ejemplo de desarrollo ordenado y con visión a futuro.