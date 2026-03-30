Mundial 2026: México refuerza reglas publicitarias y prevé multas millonarias por ambush marketing

Ambush marketing rumbo al Mundial 2026 Foto: Gemini

A poco más de unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México ya comenzó a cerrar el paso a una de las prácticas más polémicas en publicidad: el ambush marketing, también conocido como mercadotecnia de emboscada.

Este plan de acción nace a partir de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados busca poner fin a la “zona gris” que durante años permitió a marcas colgarse de eventos masivos sin pagar patrocinio oficial.

Por lo que esta modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial representa un parteaguas para el ecosistema publicitario del país, especialmente con la expectativa global que rodea al Mundial 2026, donde México será una de las sedes principales.

¿Qué es el ambush marketing y por qué será castigado?

El ambush marketing ocurre cuando una empresa intenta relacionarse comercialmente con un evento de alto impacto (en este caso el Mundial 2026) sin ser patrocinador oficial. Esto puede ir desde campañas con frases, colores o símbolos que recuerden al torneo, hasta activaciones en zonas cercanas a estadios o promociones que sugieran una asociación inexistente con FIFA o el Mundial.

Con la nueva reforma, ya no solo se protege el uso directo de marcas registradas, sino también cualquier referencia indirecta que pueda generar confusión en el consumidor, hecho que amplía considerablemente el margen de vigilancia para las autoridades.

Esto significa que incluso acciones aparentemente “creativas”, como hashtags relacionados con el torneo, dinámicas con boletos o publicidad exterior cerca de las sedes, podrían convertirse en algo ilegal.

¿De cuánto son las multas por ambush marketing?

El punto más severo de la reforma está en las sanciones. Las marcas que incumplan la nueva regulación podrían enfrentar:

Multas de hasta 250 mil UMAs, equivalente a 29.3 millones de pesos

Sanciones diarias de mil UMAs mientras persista la infracción

Clausura temporal de hasta 90 días

Clausura definitiva

Arresto administrativo de hasta 36 horas para responsables

Esto representa el reforzamiento de la vigilancia comercial ante aquellas marcas que aprovechan el alcance de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

Asimismo, la intención de la reforma es dar certeza jurídica a quienes sí pagan los derechos oficiales de patrocinio, protegiendo inversiones multimillonarias en publicidad, activaciones y branding internacional.

Por lo que para las agencias, anunciantes, medios, pequeñas empresas y negocios locales en ciudades sede como CDMX, Guadalajara y Monterrey, esto pone un nuevo escenario donde cualquier error puede traducirse en sanciones históricas.

Finalmente, a iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.