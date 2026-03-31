Los derechos de los pasajeros esta Semana Santa

Recomendaciones de Profeco a viajeros durante Semana Santa

Ante el incremento de viajes durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó a los usuarios del transporte terrestre sobre los derechos que deben respetar las líneas de autobuses, con el fin de evitar abusos y garantizar un servicio seguro.

La dependencia señaló que las empresas de autotransporte deben respetar el precio, horario y tipo de servicio establecidos en el boleto, el cual debe incluir información como razón social de la empresa, fecha del viaje, número de asiento, origen, destino y precio total. Además, recomendó conservar el boleto, ya que es el comprobante para cualquier aclaración o reclamación.

Profeco indicó que, en caso de cancelación del viaje o demoras mayores a dos horas, los pasajeros tienen derecho a recibir el reembolso del boleto, así como una bonificación mínima del 20% del costo.

También informó que las líneas de autobuses deben ofrecer seguro de viajero en caso de accidente, muerte o daños en el equipaje durante el trayecto, además de permitir transportar hasta 25 kilogramos de equipaje sin costo adicional.

Durante el periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública, las líneas de autobuses deben aplicar descuentos de 25% para maestros y 50% para estudiantes, con un número limitado de lugares por unidad. Asimismo, los adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pueden obtener un descuento del 50% en algunas líneas de autobuses.

La dependencia recordó que está prohibido negar el servicio por razones de sexo, nacionalidad, religión, condición económica, orientación sexual, discapacidad u otras características personales.

Profeco informó que mantendrá vigilancia mediante el operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026” y continuará brindando atención a quejas y asesorías a los consumidores a través de sus canales de atención.