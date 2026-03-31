SAT ofrece alivio fiscal en abril 2026: así puedes obtener hasta 100% de descuento en multas y recargos

SAT devolverá dinero en abril 2026: requisitos para recibir saldo a favor (Imagen generada con IA)

Abril será un mes clave no solo por la Declaración Anual de personas físicas, sino también porque miles de contribuyentes en México tendrán la oportunidad de ponerse al corriente con sus deberes fiscales, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lanzó el Programa de Regularización Fiscal 2026 que permite a personas físicas y morales acceder a una disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre y cuando realicen el trámite correspondiente dentro de los plazos establecidos y cubran el adeudo principal.

Se trata de una medida enfocada en facilitar el cumplimiento tributario, evitar procedimientos administrativos más severos y fomentar la regularización voluntaria en un momento crucial del calendario fiscal.

¿En qué consiste el beneficio del SAT para abril 2026?

El esquema de regularización está dirigido a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos durante 2024, que mantengan adeudos fiscales de ejercicios anteriores o pendientes detectados por la autoridad.

¿Cuáles son los beneficios?

Entre los beneficios más importantes destacan:

Hasta 100% de reducción en multas

Condonación total de recargos

Eliminación de gastos de ejecución

Posibilidad de pago en parcialidades hasta seis meses, según el caso

Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución mientras se resuelve la solicitud

Este programa aplica tanto para contribuciones federales propias como retenidas, trasladadas, cuotas compensatorias y adeudos aduaneros.

Cómo hacer el trámite para que el SAT reduzca tu deuda

El procedimiento puede realizarse en línea mediante Mi Portal del SAT. Los pasos son los siguientes:

Entrar al portal oficial del SAT

Acceder con RFC y contraseña

Ir a Servicios por Internet

Enviar un escrito libre solicitando el estímulo fiscal

Esperar la respuesta de la autoridad

Cubrir el monto del adeudo principal dentro del plazo indicado

En casos de créditos fiscales firmes, el SAT establece que el pago debe realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión del formulario correspondiente.

¿Qué adeudos sí entran al programa de regularización?

El beneficio contempla diferentes tipos de pasivos fiscales, entre ellos:

Declaraciones no presentadas

Diferencias de ISR, IVA u otros impuestos

Multas fiscales y aduaneras

Recargos acumulados

Gastos derivados de procesos de cobranza

Créditos fiscales determinados por auditoría

¿Qué pasa si no aprovechas el beneficio?

Especialistas fiscales consideran que ignorar este tipo de programas puede derivar en consecuencias más severas, como:

Embargos

Bloqueo de sellos digitales

Restricciones para facturar

Congelamiento de cuentas

Procedimientos administrativos de ejecución

Nuevas multas y recargos acumulativos

Por ello, abril se perfila como una ventana estratégica para regularizarse antes de que avance la temporada fuerte de declaraciones.