SAT ofrece alivio fiscal en abril 2026: así puedes obtener hasta 100% de descuento en multas y recargos

Abril será un mes clave no solo por la Declaración Anual de personas físicas, sino también porque miles de contribuyentes en México tendrán la oportunidad de ponerse al corriente con sus deberes fiscales, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lanzó el Programa de Regularización Fiscal 2026 que permite a personas físicas y morales acceder a una disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre y cuando realicen el trámite correspondiente dentro de los plazos establecidos y cubran el adeudo principal.
Se trata de una medida enfocada en facilitar el cumplimiento tributario, evitar procedimientos administrativos más severos y fomentar la regularización voluntaria en un momento crucial del calendario fiscal.
¿En qué consiste el beneficio del SAT para abril 2026?
El esquema de regularización está dirigido a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos durante 2024, que mantengan adeudos fiscales de ejercicios anteriores o pendientes detectados por la autoridad.
¿Cuáles son los beneficios?
Entre los beneficios más importantes destacan:
- Hasta 100% de reducción en multas
- Condonación total de recargos
- Eliminación de gastos de ejecución
- Posibilidad de pago en parcialidades hasta seis meses, según el caso
- Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución mientras se resuelve la solicitud
Este programa aplica tanto para contribuciones federales propias como retenidas, trasladadas, cuotas compensatorias y adeudos aduaneros.
Cómo hacer el trámite para que el SAT reduzca tu deuda
El procedimiento puede realizarse en línea mediante Mi Portal del SAT. Los pasos son los siguientes:
- Entrar al portal oficial del SAT
- Acceder con RFC y contraseña
- Ir a Servicios por Internet
- Enviar un escrito libre solicitando el estímulo fiscal
- Esperar la respuesta de la autoridad
- Cubrir el monto del adeudo principal dentro del plazo indicado
En casos de créditos fiscales firmes, el SAT establece que el pago debe realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión del formulario correspondiente.
¿Qué adeudos sí entran al programa de regularización?
El beneficio contempla diferentes tipos de pasivos fiscales, entre ellos:
- Declaraciones no presentadas
- Diferencias de ISR, IVA u otros impuestos
- Multas fiscales y aduaneras
- Recargos acumulados
- Gastos derivados de procesos de cobranza
- Créditos fiscales determinados por auditoría
¿Qué pasa si no aprovechas el beneficio?
Especialistas fiscales consideran que ignorar este tipo de programas puede derivar en consecuencias más severas, como:
- Embargos
- Bloqueo de sellos digitales
- Restricciones para facturar
- Congelamiento de cuentas
- Procedimientos administrativos de ejecución
- Nuevas multas y recargos acumulativos
Por ello, abril se perfila como una ventana estratégica para regularizarse antes de que avance la temporada fuerte de declaraciones.