Canaco busca aplicar precios de referencia en aduanas para proteger y equilibrar al mercado nacional

Canaco

A través de un comunicado la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) informa sobre los detalles de importación a China y al mismo tiempo sugiere implementar la aplicación de precios de referencia en aduanas con la finalidad de evitar la subvaluación de mercancías, cerrar espacios a la evasión fiscal y brindar un marco justo para competir en el mercado.

En su comunicado detallan que las importaciones provenientes de China han superado los 120 mil millones de dólares en 2025, sim embargo las exportaciones de nuestro país son de aproximadamente 10 mil millones de dólares, lo que ocasiona un déficit comercial de más de 111 mil millones de dólares.

Derivado de estos datos la Canaco busca establecer reglas que protejan al mercado y equilibren la balanza comercial.

Desde el 1 de enero de 2026, México ha establecido aranceles de entre 5% y 50% a más de 1,400 fracciones arancelarias de países sin tratados comerciales, procedentes principalmente de China, en sectores como calzado, textiles, confección, acero, automotriz y autopartes, así como juguetes, plástico y muebles, entre otros.

“El objetivo es claro: mejorar las condiciones de competencia en el mercado nacional y proteger más de 300 mil empleos” declaró la Canaco.

El documento también destaca que México iniciará conversaciones con China con el objetivo de crear las condiciones para mejorar la relación comercial y elevar las exportaciones.

Señalan que para que estas negociaciones sean optimas las empresas mexicanas deben fortalecerse estableciendo características como:

• Sólido respaldo a su vocación exportadora

• Competitividad y productividad

• Créditos accesibles y competitivos

• Promoción internacional de nuestra oferta exportable, entre otros.

“Los precios de referencia en importaciones chinas no son una opción, sino una necesidad para equilibrar la balanza, proteger empleos y dar certidumbre al sector productivo” indica la organización.

Finalmente, recuerda que se debe apoyar a las empresas mexicanas con potencial exportador hacia China ya que hay evidencia de que la economía puede crecer estableciendo programas de financiamiento competitivo, asistencia técnica, innovación, promoción internacional y acompañamiento institucional. El objetivo es que las organizaciones logren posicionarse en mercados de gran escala.