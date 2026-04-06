ONGs denuncian salida de automotrices alemanas del mecanismo de reclamación

Salida de automotrices alemanas del mecanismo de reclamación

Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) denunciaron que empresas automovilísticas alemanas que formaban parte del Mecanismo de Reclamación en Derechos Humanos (MRDH), herramienta prevista en México para facilitar el acceso a la justicia de los trabajadores del sector, ya no pertenecen al mismo.

A través de un comunicado, ProDESC y Empower alertaron que el cierre de este mecanismo “pionero” evidencia que, sin obligaciones vinculantes, los compromisos empresariales en materia de derechos humanos son “negociables”.

Las automotrices Bosch y Volkswagen se retiraron del MRDH, mientras que BMW, Mercedes-Benz y ZF permanecieron hasta el cierre final de la herramienta.

Las diferentes ONG especializadas en justicia laboral señalaron que las empresas tienen “la responsabilidad de explicar públicamente qué medidas concretas adoptarán para garantizar los derechos de las personas trabajadoras de la industria y dar continuidad a los compromisos que el mecanismo ya no puede sostener”.

Además reclaman la importancia de crear estrategias que permitan avanzar hacia un marco regulatorio mexicano en materia derechos humanos que garantice la dignidad de trabajadores y la reparación para las comunidades afectadas por las actividades empresariales.

Desde la puesta en marcha del MRDH, en 2022, se consiguió “sensibilizar” a 100,000 personas de sus derechos laborales, al tiempo que se recibieron y atendieron denuncias.

Defendieron la pertinencia de esta herramienta, para facilitar el acceso a la justicia de comunidades y trabajadores del sector automovilístico, en donde, aseguraron, hay violaciones a los derechos humanos y medio ambiente.

“Su peso económico y su amplia red de proveedores lo convierten en un espacio clave para impulsar estrategias de rendición de cuentas con potencial de replicarse en otros sectores con cadenas de suministro complejas, donde persisten graves violaciones a los derechos humanos”, argumentaron.