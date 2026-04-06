Profeco realizará monitoreo más amplio de los precios de combustible en el país

Profeco

Durante su presentación en la conferencia “La Mañanera del pueblo” Iván Escalante titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detallo temas de interés económico, como los precios de la gasolina, remesas y canasta Pacic con el fin de informara a las mejores opciones para los consumidores.

Informó que a partir de este lunes se hará un monitoreo más amplio de los precios del combustible en el país, con el que se identificará y evidenciará a las estaciones de servicio que tengan precios muy altos de gasolina regular.

“Los precios que sigue manejando Petróleos Mexicanos (Pemex) prácticamente son los mismos, entonces las gasolineras no tienen argumentos para incrementarlos” explicó.

Estas supervisiones forman parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina y la cual ha identificado el precio promedio nacional del litro de combustible regular al 3 de abril de $23.70.

Según este monitoreo realizado del del 23 al 29 marzo, el precio más bajo fue el de Grupo Parrilla, de G500, en Centro, Tabasco, en $23.26 por litro y el más caro, de $24.99, estuvo en Servicios Gasolineros de México, grupo Oxxo Gas, en Aguascalientes, Aguascalientes.

Por otra parte el funcionario señalo que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa posicionándose como la remesadora que paga más en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

Esto se debe a que el tipo de cambio que ofrece Finabien es muy competitivo comparado con el de otras empresas, además de que tiene comisión de 2.99 dólares por transferencia. “Muchas remesadoras no manejan esta comisión, pero tienen un tipo de cambio muy bajo” explicó.

Mostró los resultado de un ejercicio del promedio de pesos recibidos por un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados al 2 de abril, en depósito a cuenta o transferencia Finabien pagó $7,301.01, mientras que Ria Money Transfer entregó $6,936.45.

En envío en efectivo, la empresa que pagó más fue Pangea Money Transfer con $7,324.00 y la que dio menos fue Félix Pago, con $6,920.75.

Canasta Pacic

Iván Escalante recordó consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde se pueden encontrar los 24 productos que integran la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), calculada para el consumo semanal en un hogar con cuatro personas.

Al 27 de Marzo el precio más bajo lo registró Soriana Súper 441, en Villahermosa, Tabasco, en $779.70 y el más caro de $962.00 en Bodega Aurrera Av. Universidad, en Zacatecas, Zacatecas.

Las brigadas de monitoreo en esta ocasión visitaron las ciudades de Estado de México, Veracruz y Michoacán.

Los resultados muestran el precio más bajo en Veracruz, Veracruz, en Chedraui Centro, con un precio de $820.30 y el más alto en esa misma ciudad en Bodega Aurrera Díaz Mirón en $910.40.

Para concluir, Iván Escalante presentó la edición de abril de la Revista del Consumidor, que está dedicada a las niñas y niños y contiene el estudio de calidad hecho por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor a leches saborizadas.

Además informó que contiene algunas ideas de consumo responsable y cuidado del medio ambiente, así como actividades de juego para canicas con material reciclado y la Brújula de Compra, con un sondeo de 39 escuelas de natación en cuatro entidades del país.