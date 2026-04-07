Apps de movilidad ganan terreno en México y superan los 2,350 millones de dólares

Apps de movilidad como el principal complemento del transporte en México

El transporte por aplicación en México se ha consolidado como un mercado que supera los 2,350 millones de dólares, de acuerdo con el estudio “Así se mueve México”, elaborado por DiDi y Kantar.

El informe revela que más del 50% de las personas prefiere utilizar aplicaciones de movilidad en lugar de taxis tradicionales, lo que refleja un cambio en los hábitos de transporte en el país.

En una ciudad de constante movimiento, uno de cada cinco mexicanos utiliza más de un medio de transporte para llegar a su destino. En este contexto, las plataformas digitales juegan un papel clave al enlazar los últimos trayectos.

Al respecto, Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Latinoamérica, afirmó que estas aplicaciones no sustituyen al transporte masivo, sino que lo complementan. De hecho, cifras del estudio indican que cerca del 30% de los viajes comienzan o terminan en una estación de transporte público.

Asimismo, el análisis señala que alrededor de 260 millones de personas utilizan mensualmente algún tipo de transporte. El camión se mantiene como el más utilizado, con cerca del 24% de preferencia, seguido por las aplicaciones de movilidad (17%) y el Metro (15%).

En cuanto al uso de plataformas, el documento destaca que cerca de 29 millones de usuarios realizaron al menos un viaje en DiDi durante 2025. Donde además el 62 por ciento de usuarios diurnos de la plataforma son mujeres.

Las principales razones para optar por este tipo de servicio son la seguridad al salir de noche (41%), la comodidad (36%), la percepción de inseguridad en algunas zonas (35%), la rapidez frente a otros medios (32%) y la falta de estacionamiento (27%).