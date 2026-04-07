Canaco CDMX ve positiva la reducción de delitos de alto impacto

Canaco CDMX ve favorable la disminución de delitos

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reveló que reconocen el trabajo del gobierno capitalino en materia de seguridad, cuyo resultados fueron la disminución del 66 por ciento en los delitos de alto impacto durante los últimos 7 años y una baja del 6 por ciento en marzo de 2026, frente al mismo mes del año pasado.

“El reporte, dado a conocer este lunes 6 de abril por la jefa de Gobierno, Clara Brugada y los funcionarios responsables de la seguridad y la impartición de justicia en la Ciudad de México, genera optimismo y confianza entre los comerciantes y prestadores de servicios, porque no se trata de un hecho aislado o coyuntural, sino de una tendencia sostenida a la baja”, declaró el presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Gutiérrez Camposeco aseguró que se han realizado aprehensiones de los perpetradores de los delitos mencionados, decomisos de drogas y armas, así como la desarticulación de 39 células criminales. En ese contexto, consideran que estas acciones generan un clima de mayor seguridad para la ciudadanía y para los empresarios locales.

El presidente de la Canaco CDMX enfatizó la comunicación establecida que tienen con las autoridades locales en la coordinación de esfuerzos en seguridad para operativos y detención de criminales y perpetradores de violencia.

“Los comerciantes y prestadores de servicios formalmente establecidos estamos en la mejor disposición de mantener un diálogo y comunicación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México y las distintas dependencias encargadas de garantizar la seguridad, a fin de intercambiar información que ayude a prevenir los delitos y coordinar esfuerzos que nos permitan sostener la disminución en la incidencia delictiva” finalizó el titular del organismo privado

La Crónica de Hoy 2026