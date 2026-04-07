Profeco recomienda “Staycation” como alternativa económica para vacacionar

Profeco da recomendaciones para disfrutar periodos vacacionales sin salir de casa (evgenyatamanenko/Getty Images)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para disfrutar de una “staycation”, concepto que combina las palabras en inglés stay (quedarse) y vacation (vacaciones).

Este término se refiere a disfrutar de un periodo de descanso sin salir de casa, creando, desde lo cotidiano, un espacio de relajación y disfrute.

Entre las recomendaciones de la Profeco destacan realizar actividades que normalmente no se llevan a cabo en la rutina diaria, como reunirse con familiares y amigos, así como dedicar tiempo a tareas del hogar.

También sugiere visitar museos locales, algunos de los cuales ofrecen acceso gratuito o a bajo costo; tomar cursos o participar en actividades culturales; y recorrer la ciudad mediante autobuses turísticos.

Para quienes buscan mantenerse activos, la dependencia propone caminar por las calles, disfrutar de parques, plazas o rincones históricos, acudir a restaurantes o centros comerciales, visitar un balneario cercano o pasar un día de campo con alimentos preparados en casa. Asimismo, recomienda actividades como plantar un árbol.

Entre los beneficios de esta modalidad de descanso se encuentran ventajas económicas, prácticas, emocionales y ambientales.

No obstante, la Profeco advierte que, aunque las vacaciones se realicen en casa, pueden generarse gastos adicionales, como en alimentos o actividades recreativas.

Finalmente, la dependencia invita a las y los consumidores a denunciar cualquier abuso y presentar quejas a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), así como en redes sociales, en las cuentas de X @AtencionProfeco y @Profeco, y en Facebook como ProfecoOficial. También pone a disposición los correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.