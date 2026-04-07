Negociación del T-MEC podría prolongarse al 1 de julio, estima representante de EU

Jamieson Greer.

La revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se perfila hacia un proceso más complejo de lo previsto, y de acuerdo con el representante de Washington, Jamieson Greer, la negociación podría prolongarse hasta el 1 de julio para alcanzar acuerdos, tras las inconformidades que se han presentado.

El funcionario señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra insatisfecho con los resultados del tratado, particularmente por el aumento en las importaciones de automóviles provenientes de México, así como por el intercambio de acero y aluminio entre ambos países.

A pesar de que el acuerdo fue aprobado en 2020 para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, las diferencias comerciales persisten. Incluso, Greer anticipó que podrían reactivarse protocolos estadounidenses diferenciados para México y Canadá, lo que marcaría un giro en la relación trilateral.

En este contexto, el representante comercial indicó que, aunque la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ya ha iniciado conversaciones con México, las negociaciones con Canadá podrían comenzar hasta mayo.

El 1 de julio se mantiene como una fecha clave: para entonces, los tres países deberán aprobar la continuidad del T-MEC o, en su defecto, manifestar su intención de retirarse del acuerdo. Este último escenario abriría un proceso de hasta 10 años, lo que, paradójicamente, daría más margen para renegociar sus términos.

Greer también subrayó que el gobierno estadounidense deberá notificar al Congreso sus intenciones respecto al tratado antes de esa fecha límite.

Con posturas encontradas y temas sensibles sobre la mesa, la revisión del T-MEC se encamina a convertirse en un nuevo foco de tensión comercial en América del Norte.