WTTC nombra a Esteban Velásquez como Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Negocios y Membresías

Esteban Velásquez

Con el objetivo de impulsar el crecimiento y la colaboración dentro del sector a nivel global, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) anunció el nombramiento de Esteban Velásquez quien se desempañará como Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Negocios y Membresías.

Sus responsabilidades incluyen liderar las iniciativas globales de desarrollo de negocio y crecimiento de membresía del WTTC, con el objetivo de fortalecer el valor para sus miembros y ampliando el alcance de la organización en toda la industria de turismo.

Esteban Velásquez cuenta con una experiencia en el sector de más de 25 años, durante los cuales ha encabezado procesos de crecimiento, transformación digital y expansión regional en la industria global de viajes, hospitalidad y tecnología en América Latina y el Caribe

Sus últimos puestos laborales previos a su incorporación al WTTC incluyen:

Chief Executive Officer (CEO) de Karisma Hotels & Resorts

CEO de PriceTravel Holding

Lideró las áreas de Ventas y Gestión de Clientes para América Latina en Sabre

“Su amplia experiencia internacional, su liderazgo y su profundo conocimiento de la industria serán fundamentales para fortalecer nuestra red global de miembros y seguir impulsando el crecimiento sostenible del sector” declaró Gloria Guevara, Presidenta y CEO del WTTC.

Esta organización esta conformada por más de 200 líderes empresariales de la industria a nivel global, con presencia en todos los segmentos clave del sector turístico, desde hotelería y aviación hasta cruceros, salud y tecnología, lo que lo ha posicionado como un elemento clave en el desarrollo y crecimiento del sector.

“Estoy convencido de que, a través de una colaboración más estrecha entre el sector privado y los gobiernos, podremos impulsar nuevas oportunidades de crecimiento, fortalecer el valor para nuestros miembros y contribuir al desarrollo sostenible del sector a nivel mundial”, afirmó Esteban Velásquez.