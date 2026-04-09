Banxico anticipa nuevos recortes a la tasa de interés

Banxico realizará recortes adicionales a la tasa de interés

El reciente recorte de la tasa de interés por parte del Banco de México, que la situó en 6.75%, marca el inicio de una nueva fase en la política monetaria del país, en la que se prevé la posibilidad de ajustes adicionales en los próximos meses.

El banco central informó que, en sus siguientes reuniones de política monetaria, se analizará la viabilidad de nuevos recortes a la tasa de referencia, con base en la evolución de todos los componentes de la inflación. El objetivo principal se mantiene en lograr el nivel de 3%, considerado como la meta oficial.

La Junta de Gobierno señaló que estas decisiones estarán sujetas a diversos factores, tanto internos como externos. Entre ellos destacan el comportamiento de la inflación subyacente, la estabilidad de los mercados financieros y las presiones derivadas del contexto internacional.

En particular, el organismo subrayó que se dará seguimiento a eventos globales como el conflicto en Oriente Medio, así como al incremento en los precios de los energéticos, elementos que podrían incidir directamente en la trayectoria inflacionaria del país.

De esta manera, el Banco de México reafirmó su compromiso de ajustar su postura monetaria de forma prudente y flexible, con el fin de preservar la estabilidad de precios y contribuir a un entorno económico más predecible.