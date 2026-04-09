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Estados Unidos continúa como el principal destino de las exportaciones, al concentrar más del 75% del total

Producción y exportación de autos crecen en marzo: INEGI

Por Natalia Canul Rosas
Producción de autos ligeros abril de 2026

La industria automotriz en México registró un crecimiento moderado durante marzo de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante el mes, se produjeron 343 mil 520 vehículos ligeros, lo que representó un incremento anual de 2.5%. En tanto, las exportaciones alcanzaron las 310 mil 205 unidades, con un aumento de 4.2%.

Por su parte, las ventas en el mercado interno sumaron 131 mil 569 vehículos, cifra 2.4% superior a la registrada en el mismo mes de 2025.

En el acumulado del primer trimestre del año, la producción ascendió a 969 mil 294 unidades, con un crecimiento de 0.5%, mientras que las exportaciones sumaron 795 mil 631 vehículos, un alza de 2.5%. Las ventas internas también mostraron un avance de 3.7%, al alcanzar 381 mil 653 unidades.

El reporte destaca que Estados Unidos continúa como el principal destino de las exportaciones, al concentrar más del 75% del total

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