Producción y exportación de autos crecen en marzo: INEGI

Producción de autos ligeros abril de 2026

La industria automotriz en México registró un crecimiento moderado durante marzo de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante el mes, se produjeron 343 mil 520 vehículos ligeros, lo que representó un incremento anual de 2.5%. En tanto, las exportaciones alcanzaron las 310 mil 205 unidades, con un aumento de 4.2%.

Por su parte, las ventas en el mercado interno sumaron 131 mil 569 vehículos, cifra 2.4% superior a la registrada en el mismo mes de 2025.

En el acumulado del primer trimestre del año, la producción ascendió a 969 mil 294 unidades, con un crecimiento de 0.5%, mientras que las exportaciones sumaron 795 mil 631 vehículos, un alza de 2.5%. Las ventas internas también mostraron un avance de 3.7%, al alcanzar 381 mil 653 unidades.

El reporte destaca que Estados Unidos continúa como el principal destino de las exportaciones, al concentrar más del 75% del total