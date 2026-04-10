La Secretaria de Economía anuncia a los nuevos Corredores Públicos

La Secretaría de Economía dió conocimiento de las personas que resultaron aptas en el examen definitivo para ejercer la función de la Correduría Pública

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos mediante los cuales se habilita a Stephania Luna García y Arnulfo Topete Amezquita como nuevos corredores públicos, tras aprobar el proceso de certificación correspondiente.

De acuerdo con la dependencia, ambos profesionistas cumplieron con un riguroso proceso de evaluación, en el que demostraron contar con la preparación y capacidad técnica necesarias para desempeñar esta función.

La Secretaría de Economía reconoció el esfuerzo de las y los dos nuevos corredores públicos, al tiempo que destacó que la incorporación de una corredora pública en la plaza del estado de Jalisco representa un avance en materia de inclusión, así como en el fortalecimiento de principios como la transparencia y la equidad.

Asimismo, la institución subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia del Plan México, con la cual se busca impulsar la certeza jurídica para los negocios y fortalecer el entorno económico del país.

La selección de los nuevos corredores públicos contribuye a garantizar la legalidad de los actos mercantiles, así como brindar mayor confianza a los inversionistas y empresas en sus operaciones.